В Подмосковье у узницы нацистских концлагерей украли награды

Кощунственное преступление совершил 29-летний житель Павловского Посада. Впрочем, он об этом и не думал - просто ограбил подвернувшуюся под руку пустую комнату. Однако все не так просто. Сделано это было с особым цинизмом. Потому что вор не мог не знать, кого грабит.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что "злоумышленник воспользовался моментом, когда его соседка по коммуналке находилась на стационарном лечении, выбил входную дверь и незаконно проник в ее комнату, откуда похитил 55 тысяч рублей, документы, иконы, а также девять юбилейных и памятных наград, среди которых оказались медаль малолетнего узника фашистских концлагерей "Непокоренные" и медаль "Дети войны". Все они принадлежат 87-летней пенсионерке, которая свое детство провела в гитлеровском концлагере.

Сотрудники подмосковного уголовного розыска быстро вычислили и задержали преступника. По решению суда он взят под стражу. За свое деяние он ответит сполна - по уголовной статье "кража" ему светит не менее десяти лет тюрьмы.

Часть похищенного полицейские нашли. Начальник МО МВД подполковник полиции Илья Юхман посетил пенсионерку по месту жительства и вернул ей украденные награды и документы.