В столице раньше времени начался грибной сезон

На природоохранных территориях раньше времени выросли грибы. Так специалисты Мосприроды обнаружили строчок, австрийскую саркосцифу, коллибию лесолюбивую.

По данным экологов, грибы появились раньше времени из-за раннего наступления тепла. Так строчки нашли на территории природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево". Это несъедобный гриб, который часто путают со вкусными и съедобными сморчками. Обычно он появляется в московских лесах позже на месяц. По внешнему виду этот гриб похож на головной мозг или грецкий орех. Поверхность его бархатистая, цвет зависит от места и условий произрастания.

Также в северной части города, в районе Митина была замечена коллибия лесолюбивая. Ее иногда называют "Денежка" за сходство с монетками. Обычно она появляется в конце весны.

На юге города в Битцевском лесу и в зоне отдыха "Тропарево" специалисты Мосприроды обнаружили австрийскую саркосцифу. Также в Тропарево на срубленных деревьях и пнях можно увидеть дрожалки оранжевые - студенистые несъедобные грибы. Специалисты Мосприроды напоминают, что на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен сбор грибов, ягод и лекарственных растений, за нарушение предусмотрен штраф.