Чем заняться, когда ты заперт в четырех стенах, рассказали в Сети маленькие пациенты с онкологическими заболеваниями - подопечные воронежского благотворительного фонда "Добросвет".

Эти ребята - большие специалисты по самоизоляции: из-за слабого иммунитета им приходится соблюдать карантин месяцами, даже когда на улице светит яркое солнце, поют птицы и творится много интересного. Но надо - значит надо.

Четырнадцатилетняя Диана Рахманова уверена, что гулять можно и по дому. Девушка также предлагает "затворникам" рисовать или заниматься другим творческим хобби. Диана помогает младшему брату делать "домашку" и точно знает, что забота о близких приносит удовольствие. Финальный ее совет - "готовить ужин и даже печь всякое разное: блины, сырники, вкусняшки". Особенно приятно, если ему последуют дети работающих (пусть и дистанционно) взрослых.

- Играть с близкими можно. Например, в настольные игры. Или в куклы. Можно посмотреть телевизор, книжку почитать, приготовить уроки. Полепить из пластилина, сделать аппликацию, порисовать - карандашами, красками, фломастерами… - обстоятельно перечисляет Арина.

Ну а заводная малышка Любава откровенно заявила: "Можно поделать уроки, но я - пою!" И со всеми полагающимися к народной песне притопами-прихлопами исполнила на камеру "Молодая канарейка из садика вылетала".

Массу дел переделала бы дома и 18-летняя Алена Комарова - преподаватель английского для детей, капитан баскетбольной команды, активистка и просто красавица. Но с декабря 2019-го ее главное занятие, отнимающее все силы, - борьба с внезапной болезнью. Острый миелобластный лейкоз. Два курса химиотерапии не помогли. Врачи решили попробовать другие препараты - таких в Воронеже еще не применяли. В больнице их нет. Лекарства на три месяца обошлись в 2,7 миллиона рублей, поставщик дал отсрочку по оплате. Теперь надо раздобыть эту сумму в течение двух недель.

Поток пожертвований в благотворительный фонд за последнее время сильно сократился. Но онкологическое заболевание не поставишь "на паузу". Подробнее о том, как помочь детям с тяжелыми диагнозами, - на сайте "Добросвета": dobro-svet.ru.

Тем временем

Заслуженный артист России, актер воронежского Камерного театра Камиль Тукаев в домашней изоляции основал "Маленький домашний театр дядюшки Камы". Он выкладывает в свой канал на YouTube короткие видео с чтением забавных и поучительных сказок американского писателя Доктора Сьюза про слона Хортона.