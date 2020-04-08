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08.04.2020 20:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Приморья попросил приостановить транзит иностранцев через Владивосток

Текст: Галина Мисливская
Глава Приморского края Олег Кожемяко опасается, что регион не справится с потоком транзитных пассажиров-иностранцев, и просит Минтранс временно запретить их проезд через Владивосток.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: РИА Новости
Стенограмма: Совещание президента с главами регионов

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов Федерации Олег Кожемяко рассказал, что с 29 марта по 6 апреля через Приморье транзитом прошли 1947 граждан КНР, из которых у 85-ти по приезде в Китай был обнаружен коронавирус. "Все они прибыли из Москвы, по восемь часов летели с нашими соотечественниками", - отметил губернатор, добавив, что все прибывшие этими рейсами россияне отправлены в карантин по месту жительства.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Сегодня ситуация с транзитными пассажирами, с гражданами КНР, вызывает серьезную озабоченность наших граждан, люди просто боятся", - сказал Кожемяко. "Мы ожидаем в связи с тем, что получили все реактивы и тесты, увеличение количества наших заболевших граждан, потому что мы втрое увеличим тестирование и будем проводить до 1000 проб в день", - добавил он.

"В целях предотвращения распространения заболевания мы предлагаем Минтрансу с 9 апреля временно запретить регистрацию иностранных граждан, следующих из Москвы или из других городов транзитом через Владивосток, иначе мы просто с потоком граждан Китая не справимся", - заявил глава региона.

Он также попросил российский МИД проинформировать МИД КНР о принятых решениях и "предложить организовать чартерные рейсы из Москвы непосредственно в Пекин".

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