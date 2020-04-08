Видео: Совещание президента с руководителями регионов

Президент России Владимир Путин принимает участие в видеоконференции с главами регионов. В ней также участвует руководство правительства и администрации президента.

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тема видеоконференции - все, что связано с противодействием распространению коронавируса - готовность регионов по разным позициям, проблемы, пути решения.

Накануне президент провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике. Пик эпидемии коронавируса не пройден, очень важно избежать ошибок в борьбе с инфекцией, заявил Владимир Путин. Все решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации, подчеркнул президент.