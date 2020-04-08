Китай возобновил грузовое сообщение через три погранпункта на границе с РФ

Власти КНР 8 апреля восстанавливают грузовое сообщение с Россией через три погранперехода. При этом последний пассажирский переход на границе будет закрыт. Об этом сообщило посольство РФ в Китае.

Речь идет о возобновлении работы КПП Пограничный - Суйфэньхэ, Полтавка - Дуннин, Турий Рог - Мишань. Ранее, 6 апреля, китайская сторона, не справляясь с проверками большого объема перевозок на фоне угрозы распространения эпидемии коронавируса, распорядилась их временно закрыть. Кроме того, со вчерашнего дня остается закрытым и пассажирский переход на границе китайской провинции Хэйлунцзян с Приморским краем. В генконсульстве РФ в Харбине подтвердили, что у 20 граждан КНР, прилетевших их Москвы во Владивосток и затем прибывших в Суйфэньхэ через Пограничный, был диагностирован COVID-19.