Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам развития Приморского края

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел селекторное совещание по вопросам развития Приморского края. В нем приняли участие представители Минстроя, Минстранса и Минфина России. Об этом вице-премьер рассказал в своем аккаунте в Instagram.

- Обсудили строительство жилья, автодороги от Владивостока до порта Восточный и дополнительную финансовую поддержку ЖКХ региона в период распространения коронавируса, - написал Хуснуллин.

В ходе совещания были так же найдены подходы к решению проблемы с достройкой ЖСК "Остров" для преподавателей Дальневосточного федерального университета, ученых Дальневосточного отделения РАН и многодетных семей.