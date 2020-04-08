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08.04.2020 03:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Сахалине начали выплаты из «кассы взаимопомощи»

Текст: Татьяна Дмитракова

Первую выплату произвели из фонда взаимопомощи в Сахалинской области. Получателем стала преподаватель детского центра "Универик" Анна Мельникова.

"Касса взаимопомощи" создана по инициативе главы региона.

- Все работающие сахалинцы и курильчане должны получить зарплату за март и за апрель. Чтобы работодатели могли выполнить свои обязательства перед сотрудниками, банки выдают беспроцентные кредиты, - отметил губернатор Валерий Лимаренко. - Если работодатели не смогут обеспечить этого, граждане будут получать средства из "кассы взаимопомощи".

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Благотворительный фонд помощи жителям региона, которые столкнулись с экономическими трудностями из-за пандемии коронавируса, сформирован за счет взносов крупных бизнесменов, представителей органов власти и общественных организаций. По расчетам властей, он достигнет почти 500 миллионов рублей. этого, по словам Лимаренко, хватит, чтобы рассчитаться с островитянами за март.

Как сообщили в правительстве Сахалинской области, финансовую помощь - до 25 тысяч рублей - оказывают островитянам, которые потеряли работу или временно не получают зарплату из-за эпидемиологической ситуации. Подать заявление в фонд можно через областное министерство социальной защиты. В области около 16 тысяч человек работают на предприятиях, которые пострадали в условиях пандемии.

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