В Бурятии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 54

Еще четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Бурятии. Теперь заболевших - 54.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 2188 человек, все лабораторно обследованы. У восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба минздрава региона.

Их анализы направлены в иркутский Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока.

В стационаре Республиканской инфекционной больницы находится 91 человек, в том числе 49 - с COVID-19. В реанимации лежат шестеро взрослых.

Справка "РГ"

За минувшие сутки в России выявлено рекордное число новых случаев заражения COVID-19 - 1154. В общей сложности заразившихся - 7497, вылечились 494 человека, 58 скончались.