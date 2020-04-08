В Хабаровском крае на COVID-19 обследовали больше 7 тысяч человек

На базе Центра гигиены и эпидемиологии Хабаровского края и Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии провели 10 622 исследования для выявления коронавирусной инфекции. Всего обследование прошли 7 677 человек.

В первую очередь проверяют туристов, вернувшихся в Россию из-за границы с признаками простуды, лиц, контактировавших с больными COVID-19, и пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония". Также, при обнаружении симптомов ОРВИ, тест проходят люди старше 65 лет, граждане, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России), и сотрудники таких организаций.

"Лаборатории полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса", - заверили "РГ" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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