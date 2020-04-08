В Хабаровском крае скончалась женщина, зараженная коронавирусом

В Хабаровском крае впервые погиб пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скончалась 77-летняя женщина, заразившаяся от человека, прилетевшего из Испании.

В региональном минздраве сообщили, что она страдала множественными хроническими заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология.

Вирус привел к развитию у пожилой женщины двусторонней пневмонии в тяжелой форме. С 30 марта она лечилась в краевом инфекционном госпитале находилась на искусственной вентиляции легких, но спасти пациентку медики не смогли.

На сегодняшний день в регионе подтверждено 16 случаев заражения COVID-19. Три пациента уже полностью поправились и были выписаны домой. Под подозрением - 17 человек.