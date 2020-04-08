В Хабаровском крае скончалась женщина, зараженная коронавирусом

В Хабаровском крае впервые погиб пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скончалась 77-летняя женщина, заразившаяся от человека, прилетевшего из Испании.
В региональном минздраве сообщили, что она страдала множественными хроническими заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология.
Вирус привел к развитию у пожилой женщины двусторонней пневмонии в тяжелой форме. С 30 марта она лечилась в краевом инфекционном госпитале находилась на искусственной вентиляции легких, но спасти пациентку медики не смогли.
На сегодняшний день в регионе подтверждено 16 случаев заражения COVID-19. Три пациента уже полностью поправились и были выписаны домой. Под подозрением - 17 человек.
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В Хабаровском крае скончалась 77 летняя пациентка с подтвержденным инфицированием COVID-19. ⠀ Приносим свои соболезнования родным и близким. ⠀ Пациентка была в контакте с прибывшим из зарубежной поездки (Испания). ⠀ Пациентка страдала множественными хроническими заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология); находилась в краевом инфекционном госпитале с 30 марта с двусторонней пневмонией тяжелого течения; получала необходимое лечение, включая ИВЛ, согласованное с профильным федеральным научно исследовательским центром. ⠀ #минздрав #здравоохранение #медицина #минздрав27 #профилактика #здоровье #хабаровскийкрай #министерствоздравоохраненияхабаровскогокрая #хабаровск#covid#оставайтесьдома