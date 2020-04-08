В регионах ДФО школьникам начали выдать продуктовые наборы

На Дальнем Востоке во многих регионах школьникам, находящимся сейчас на дистанционном обучении, начали выдавать продуктовые наборы.

Сухие пайки получат все дети из малоимущих и многодетных семей. В некоторых субъектах эта категория расширена. Например, в Сахалинской области питанием обеспечат также ребят из числа коренных малочисленных народов Севера, а также из семей, где один родитель воспитывает двоих и более несовершеннолетних детей.

Поддержку в период режима самоизоляции получат более 28 тысяч юных сахалинцев и курильчан. Продуктовые наборы планируют выдавать на 10 учебных дней. В них входят крупы и макаронные изделия, рыбные, мясные и овощные консервы, сахар, печенье, вафли, шоколад, сок. Получать их родители будут в школах в установленные дни до окончания карантина.

В Хабаровском крае подобную помощь уже оказали детям с ограниченными возможностями здоровья и воспитанникам коррекционных образовательных учреждений. В школах руководство само определит состав пайков и периодичность его получения - один раз в семь или 10 дней.

На Камчатке бесплатное горячее питание заменят набором или денежной компенсацией. Взрослые могут подать заявление дистанционно, отправив его по электронной почте или через "What App".

В Бурятии глава республики поручил при формировании состава сухпайка не забывать о товарах местного производства.

"Если молоко - то от бурятских производителей, шоколад - от "Амты" и так далее. Это будет поддержкой для нашего бизнеса", - отметил Алексей Цыденов.