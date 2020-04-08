В России определены онлайн-ресурсы, доступные при нулевом балансе

В России определили список интернет-ресурсов, которые будут доступны даже без денег на счете. До 1 июля люди смогут посещать и пользоваться услугами 391 интернет-сервиса. Такая возможность появилась благодаря запуску проекта "Доступный интернет", реализуемого по поручению президента страны Владимира Путина.

Инициативу подержали пять крупнейших операторов связи: "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и "ЭР-Телеком". В совокупном объеме они охватывают 70 процентов домохозяйств по всей России. Присоединиться к эксперименту, подав заявку, могут и другие операторы. А вот о результатах эксперимента они должны будут отчитаться не позднее 15 июля.

Как пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, главный критерий включения тех или иных сайтов и ресурсов в этот перечень - их востребованность россиянами.

- Мы взяли все открытые данные о посещаемости сайтов, популярности тех или иных сервисов и сформировали список по 18 категориям. Ежедневная аудитория пользователей тех сервисов, которые мы включили в этот список, составляет более 50 миллионов человек. На 99 процентов это российские ресурсы, - сказал Шадаев.

В списке доступных при нулевом балансе сайтов - популярные российские социальные сети и сообщества по интересам, сервис электронной почты, мессенджеры, новостные сайты, онлайн-медиа, сервисы госорганов, госуслуг, крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта и науки, электронные банковские и финансовые сервисы, а также сайты по поиску работы и развитию карьеры.

Полный перечень всех ресурсов представлен по ссылке. Список не окончательный - его будут расширять, однако в правительстве отмечают, что важно найти баланс между бесплатным социальным пакетом и возможностями операторов связи.

- Операторам нужно небольшое время, чтобы перенастроить свои технические сети, но уже с сегодняшнего дня, если у абонента нет денег на счету, операторы обеспечивают непрерывное оказание услуги. И это очень важно, - подчеркнул Максут Шадаев.

Напомним, в январе этого года президент России Владимир Путин по итогам Послания Федеральному собранию поручил обеспечить для людей бесплатный доступ к социально значимым сайтам в рамках проекта "Доступный интернет". Работу по реализации проекта ведет министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".