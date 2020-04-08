Вот уже вторая неделя, как жители Татарстана отправились в самоизоляцию. Сидеть безвылазно в четырех стенах испытание не из легких. Но надо приспосабливаться к новым условиям. Корреспонденты "РГ" выяснили, как проводят это время известные татарстанцы.

Оказалось, что директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин читает землякам сказки в онлайн-режиме, писательница Гузель Яхина работает над новой книгой, дирижер Рустем Абязов сочиняет произведение к 100-летию ТАССР, а режиссер Алексей Барыкин пишет сценарий к художественному фильму о патриархе Гермогене. Подробности читайте в нашем материале.

Писатель всегда в "карантине"

Казанская писательница Гузель Яхина много лет назад перебралась в Москву. Но для Татарстана она по-прежнему родной человек. И мы не могли не поинтересоваться, как ей живется в самоизоляции.

- У меня пошла уже третья неделя очень спокойной жизни с ограниченным общением, - говорит она. - Мой карантинный день практически не отличается от обычного (смеется). Я встаю и первую половину дня работаю. А потом уже занимаюсь остальными делами. Дочь у меня достаточно взрослая, она находится на дистанционном обучении. Получает задания, выполняет их и отсылает учителям. Так что жизнь моя не сильно изменилась. Чего не скажешь о моих родных и близких. Многие мои друзья, знакомые, коллеги и переводчики живут за рубежом. Они оказались в гораздо более тяжелой ситуации, чем мы в России. Получается так, что сейчас их нужно поддерживать, писать им, разговаривать по скайпу. Ну и близким, которые оказались наедине с собой, тоже надо помогать. Еще вдруг вспомнили про меня старые друзья, с которыми мы не общались сто лет. Удивительно, но сейчас, когда люди физически разобщены и не имеют права встречаться, общения стало больше.

Конечно, нам было бы интересно узнать, над чем работает сейчас Гузель Яхина. Но она держит это в строжайшем секрете. Таково ее правило - не стоит говорить о книге, пока та не написана. Зато с удовольствием порекомендовала читателям "РГ" кинокартину, которую посмотрела в самоизоляции.

- Это фильм "Сибирь. Монамур". Прекрасный, добрый и очень интересный. Снял его в 2011 году режиссер Слава Росс. Он собрал, если верить Википедии, 70 призов на разных фестивалях, включая три приза за лучшую мужскую роль. Их получил замечательный актер Николай Козак. Он снялся также и в сериале "Зулейха открывает глаза". Но там у него роль второго плана, а здесь главная, и сыграна она совершенно блестяще. Картина классическая, с внятным повествованием. Этот фильм непростой, но очень светлый. Мне кажется, любому подойдет. Даже десятилетний ребенок сможет понять. Он о вечных вопросах.

Дирижер без оркестра

Маэстро Рустем Абязов встретил начало изоляции не в самом лучшем настроении. Дело в том, что у его Казанского камерного оркестра La Primavera из-за пандемии сорвалось большое количество интересных проектов. Фестиваль L"arte del arco должен был стать одним из самых ярких в своей истории, однако в Татарстане перенесли все развлекательные мероприятия. Также в апреле оркестр должен был лететь на длительные гастроли на Мальту, но этого не случилось. Сейчас коллектив в вынужденном отпуске.

- Я считаю, что совместно репетировать в домашних условиях невозможно, - говорит Рустем Абязов. - Хотя слышал о каких-то странных попытках хоровых репетиций онлайн. Но у всех скорость интернета разная, у кого-то звук всегда будет запаздывать. Даже если бы это и было возможно, исчезает такое понятие, как общий тембр звучания оркестра. Поэтому гораздо лучше, если оркестранты будут самостоятельно играть на своих инструментах, чтобы не потерять форму.

И все же маэстро смог обратить вынужденную изоляцию себе на пользу. В этом году его проект для музыкально одаренных детей "Звезды из завтра" вышел на республиканский уровень. В обычном режиме Абязову пришлось бы работать на износ - колесить по Татарстану в поиске юных талантов и одновременно писать 50 оркестровок для гала-концерта. По задумке, в финале конкурса ребята должны выступить с La Primavera. А сейчас он занимается оркестровками дома, в спокойной обстановке.

Помимо этого, дирижер выиграл грант на создание музыкального произведения, посвященного 100-летию ТАССР. Маэстро очень переживал, что физически не успеет взяться за эту работу. Теперь же времени у него предостаточно.

- Но, самое главное, самоизоляция дает возможность побыть со своими близкими, - говорит худрук оркестра. -

Я не помню, когда проводил столько времени с детьми, супругой и мамой.

Киностудия на дому

Казанский продюсер, режиссер, сценарист и композитор Алексей Барыкин тоже проводит время самоизоляции с пользой. Он со своей командой успел до введения особого режима отснять материал к двум большим фильмам и сейчас занимается монтажом. А вот документальной ленте о 100-летии ТАССР повезло меньше.

- Мы подобрали историческую хронику, но не успели завершить съемки. Поэтому полностью собрать и смонтировать картину пока не можем, ждем окончания карантина, - говорит Барыкин. - Кроме того, я пишу сценарий для полнометражного фильма, в котором будут сниматься звезды российского кино. Он будет посвящен истории патриарха Гермогена, который служил и в Казани, прежде чем стать настоящим героем национального сопротивления в 1612 году.

Не забросил режиссер и свою преподавательскую деятельность. В Казанском государственном университете культуры сейчас действует система дистанционного образования. Педагоги записывают курсы, ведут семинары, проводят тесты.

- Я надеюсь, мои студенты ничего не потеряют во время самоизоляции. Мы проводим полноценные лекции, и я могу отследить, кто приходит на онлайн-занятия, - говорит он. - Молодые люди могут задавать вопросы, это живой процесс.

Остается у режиссера и свободное время, которое он тратит на книги, фильмы и сериалы. Алексей Барыкин поставил на балконе велотренажер и теперь с удовольствием крутит педали на свежем воздухе, наслаждаясь при этом кино.

Сказки острова Свияжска

Перевести на самоизоляцию жителей острова - дело нехитрое и, в общем-то, формальное. Свияжск и так долгие десятилетия был отрезанным от цивилизации мирком. Только после масштабных преобразований 2010-х он превратился в популярный туристический центр.

Сейчас въезд сюда запрещен и время будто обратилось вспять. С большой землей его теперь соединяет только интернет. Этим "мостиком" и воспользовался директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин. Теперь по вечерам он в режиме онлайн читает татарстанцам любимые книги. Если задуматься, все мы сейчас оказались на "островках". Но это не повод превращаться в отшельников.

Свой цикл Артем Силкин открыл сказкой собственного сочинения "Один плюс девять". Писать он начал давно, еще будучи главой Свияжского сельского поселения. Остров волшебный, он и вдохновил. Сказка добрая и ироничная, о том, как он, председатель сельсовета, обратился к местной ведьме Сметанихе с просьбой размножить его, чтобы все дела спорились.

Ну а потом начал читать любимые произведения со своей книжной полки. Причем к делу подошел с артистизмом, стараясь превратить каждый свой выход в Сеть в маленький спектакль. Благо на самоизоляции с ним оказалась младшая дочь Вера, которая учится на художника и искусствоведа. Античную комедию "Война мышей и лягушек" Артем Силкин читал облаченным в тогу, "Записки от скуки" японского средневекового поэта Кэнко-Хоси - в кимоно. Народную сказку "Злая жена" рассказал, выглядывая из резного окна. Пользователи в восторге.

По словам Артема, на эту идею его навела всероссийская акция "Библионочь", в которой он участвовал в 2019 году.

- Мне показалось, это очень важный опыт проговаривания любимых текстов, - поясняет он. -

А тут сама ситуация подтолкнула. Библиотека под рукой, люди вынуждены сидеть дома. Решил предложить им идеи для чтения. Обставил все это с юмором, а то новости в последнее время не очень радостные. Впадать в уныние не стоит. Книжные сокровища, которыми мы обладаем, это надежный ресурс, помогающий сохранять спокойствие. Беда, посетившая нас, не первая и, наверное, не последняя. Бывали ситуации и пострашнее в мировой истории. Люди творили, несмотря на чуму. Вспомним того же Боккаччо. Мне кажется, в сложные минуты надо обращать внимание на мировой опыт, сконцентрированный в художественной литературе.

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