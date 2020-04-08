Жители республики стали чаще жаловаться на несправедливые начисления за коммунальные услуги, рост тарифов и непонятные схемы расчетов. Эти и другие вопросы на деловом завтраке в "РГ" журналисты обсудили с заместителем председателя комитета Госдумы России по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павлом Качкаевым.

Павел Качкаев: Переходить на прямые договоры и оплату отопления по факту нужно было давно. Фото: Петр Коннов

Павел Рюрикович, каждое четвертое обращение в редакцию "РГ" касается резко возросших сумм в счетах за отопление. Как вы считаете, в чем причина сложившейся ситуации?

Павел Качкаев: Начну с того, что в Башкортостане затраты на все жилищно-коммунальные услуги составляют около 100 рублей за квадратный метр. Это меньше, чем в среднем по России и в Приволжском федеральном округе.

Рост стоимости коммунальных услуг для граждан регулируется правительством страны, Федеральной антимонопольной службой. Если взять последние шесть лет, то совокупный рост платежей граждан даже несколько ниже инфляции за этот период. В среднем по стране он не выше 3-4 процентов в год.

На мой взгляд, ситуация с новыми счетами за отопление, вызвавшими недовольство граждан, связана с тем, что на местах некачественно организовали переход на прямые договоры и плату за тепло по факту потребления. Выбрали не совсем удачное время. Оптимальным были бы конец или начало отопительного периода. Тогда жители или оплачивали бы только потребленное тепло, или гасили свой долг перед управляющими организациями. А получилось так, что им пришлось платить и тем, и другим одновременно.

Вторая причина в том, что к переходу недостаточно серьезно отнеслись органы местного самоуправления: не провели разъяснительную работу должным образом.

На самом деле переходить на прямые договоры и оплату отопления по факту нужно было давно: львиная доля регионов сделала это еще в 2015-2016 годах. Прямые договоры в первую очередь выгодны управляющим организациям. Ресурсоснабжающие организации предъявляют им к оплате стопроцентный объем коммунальных услуг, а мы с вами оплачиваем в лучшем случае 95-98 процентов от этих счетов. Таким образом образуется постоянная задолженность. Чтобы не стать банкротом, управляющая организация в ущерб другим услугам, например, текущему ремонту или содержанию лифтов в технически исправном состоянии, покрывает ресурсникам эти 2-5 процентов недоплат и ухудшает содержание многоквартирного дома. При прямых же договорах она оплачивает только коммунальные услуги, которые идут на содержание общедомового имущества.

Но ведь сегодня люди получают двойные платежки за одну услугу...

Павел Качкаев: Повторю: управляющая организация собирает долги, а ресурсоснабжающая - деньги по текущим начислениям. Но не исключено, что кто-то воспользовался ситуацией и попытался искусственно увеличить некоторые суммы. Думаю, к маю вопрос будет полностью урегулирован, так как сейчас все счета перепроверяют. Проблема еще и в том, что люди получают несколько квитанций отдельно по каждому ресурсу, в которых сложно разобраться. В отдельных регионах их число доходит до 11. Неудивительно, что часть счетов остаются неоплаченными, и на них нарастают пени. Два года я продвигаю законопроект по введению объединенного платежного документа на федеральном уровне, когда у собственника будет объединенная платежка, и он увидит общие затраты на все коммунальные услуги и содержание жилого помещения.

Однако единая платежка не означает, что счет будет предъявлен правильно. Может, пора устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета?

Павел Качкаев: Жители должны следить за своим имуществом сами. Ко мне часто обращаются бабушки, которые пишут заявления в госжилстройнадзор, прокуратуру даже за несколько гигакалорий разницы между показаниями общедомового счетчика и данными управляющей организации. Они считают каждую копейку и держат все вопросы на контроле. И это правильно! Есть и другая категория людей, которые, не желая вникнуть в вопрос, голословно заявляют, что их обманули, при этом не хотят принимать никаких доводов. Чтобы таких обращений было меньше, чиновникам надо активнее проводить разъяснительную работу.

Если говорить про индивидуальные приборы учета тепла, то я против их установки, по крайней мере, в старых домах. Теплоснабжение - единственная услуга, где нет расходов на общедомовые нужды (ОДН). При ее оплате рассчитывают только общедомовое потребление, потому что сложно определить, сколько тепла уходит на обогрев подъезда или чердака. И поэтому законодательно было принято решение, по которому потребление тепла считается или по нормативу в целом на дом, или по общедомовому прибору учета тепла, и пропорционально площади жилых и нежилых помещений предъявляются к оплате собственникам. Есть еще такой момент: собственники угловых квартир, имеющие три наружные стены, неизбежно потребляют тепла больше, чем жители квартир, где одна наружная стена, и которые получают часть тепла от соседей, а платят значительно меньше. В такой ситуации конфликт неизбежен.

Для экономии энергии и денег многоквартирные дома надо оборудовать индивидуальными тепловыми пунктами с возможностью погодного регулирования внутри дома. В 2005 году такие пункты поставили в нескольких уфимских пятиэтажках в районе Дворца спорта, и только за один год сэкономили до 20 процентов тепловой энергии.

Какие вопросы в сфере ЖКХ, на ваш взгляд, нужно решить в первую очередь?

Павел Качкаев: Важно заниматься кадрами. Десять лет назад Уфу обслуживали 900 - 950 дворников, и их не хватало. Город разрастается, а их количество не изменилось, за зарплату в 15-20 тысяч рублей никто не хочет работать.

Механизаторов тоже недостаточно. В этом есть и вина федерального законодательства. Раньше в Уфе были специальные общежития, где жили приезжие из районов, которые помогали зимой чистить город от снега. Теперь общежитий нет. И если несколько лет назад дворникам и электрикам выделяли служебное жилье, то теперь работникам, не связанным с муниципалитетом, предоставлять его нельзя. Нужно искать выход из этой ситуации.

С другой стороны, есть и положительные моменты: Уфа начала приобретать технику для уборки города, и наконец, занялась дорогами.

Какие изменения в законодательстве в сфере ЖКХ сейчас обсуждаются в Госдуме РФ?

Павел Качкаев: Готовится к рассмотрению несколько важных законопроектов. Среди них - снятие банковских комиссий при оплате за услуги ЖКХ, установление единой политики ценообразования. Сегодня тарифы, установленные в регионах даже одного федерального округа, отличаются в несколько раз. Еще один законопроект касается установления норматива потерь ресурсов. Сейчас они не нормируются, в итоге некоторые организации указывают до 40 процентов потерь. Отсюда и большие тарифы, и рост стоимости коммунальных услуг.

Также мы продвигаем законопроект по упрощению электронного голосования жителей многоквартирного дома и внедрению голосования в форме конференций. Кто хоть чуть-чуть знает, что такое организовать собрание, конференцию, да и просто встречу одноклассников, может понять, как сложно собрать 40 -50 человек, а 100 или 200 - практически невозможно. Поэтому предлагается от нескольких квартир многоквартирного дома избирать одного делегата, который будет обладать полномочиями собственников, отдавших ему свои голоса, на общем собрании.

Ключевой вопрос

Что надо сделать, чтобы защитить себя от обмана?

Павел Качкаев: Гражданам следует прежде всего следить за своим имуществом, начиная от лампочки в подъезде и заканчивая общедомовым прибором учета. За их обслуживание, поверку и техническое состояние несут ответственность управляющие организации. Однако часто приборы учета на несколько месяцев забирают на поверку, потом долго не ставят на учет, а в итоге жителям выставляют большие счета по нормативам. Хотя это управляющая организация не выполняет свои обязанности. Поэтому важно следить за периодичностью проверки счетчиков.

Что касается квитанций, если вы считаете, что вам оказана услуга ненадлежащего качества или неправильно выставлен счет, то в первую очередь нужно обратиться с письменным заявлением в управляющую организацию. И если она не признает своей вины, писать в госжилстройнадзор, прокуратуру и суд. Если судебные органы признают недостоверность данных квитанции, управляющая компания, помимо перерасчета, еще выплатит штраф в вашу пользу в размере половины незаконно предъявленной суммы.

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