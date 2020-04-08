Фигуристка Алина Загитова в Казани сняла видео о самоизоляции

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в Instagram "антикоронавирусное" видео. Сейчас спортсменка находится в Казани в самоизоляции вместе со своей семьей.

В ролике Алина Загитова с младшей сестрой Сабиной призывает россиян в это непростое время оставаться дома, мыть руки, пользоваться антисептиками, носить маски и заниматься спортом.

Сама фигуристка, судя по фото, которые она регулярно выкладывает в соцсети, ведет в самоизоляции активный образ жизни и занимается физическими упражнениями и даже стоит на руках.

Напомним, сама Алина Загитова родилась в Ижевске и жила там до не давнего времени. Ее отец Ильназ Загитов (уроженец Татарстана) тренировал хоккейную команду "Ижсталь". Но в 2019 году ему предложили стать главным тренером ХК "Ирбис" - молодежной команды казанского "Ак Барса", - и мужчина с семьей вернулся на родину.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.