9 апреля, в день рождения Виктора Черномырдина, его музей в селе Черный Отрог Оренбургской области запустил онлайн-проект "Черномырдин: 10 лет спустя". Финиш акции - 30 ноября - в день памяти первого премьер-министра новой России. Все это время онлайн-рассылка будет рассказывать о конкретном дне из жизни Виктора Черномырдина и событии, которое повлияло на судьбы России и мира.

Меткие высказывания Черномырдина настолько обросли эпосом, что сегодня соцсети задаются вопросом: "Интересно, а как бы ЧВС "обшутил" коронавирус"? И хотя история не знает сослагательного наклонения, Черномырдин и самоизоляцию предрек: "Раньше полстраны работало, а пол не работало, а теперь… все наоборот". И выход из самоизоляции, возможно, тоже: "Президент сказал: "Есть контакт!" Будем есть контакт". Дней же, повлиявших на судьбу России и мира, в биографии Черномырдина не счесть - день, когда он принял страну с инфляцией 2509 процентов, и день, когда сдал премьерский пост с 11 процентами инфляции. 14 июня 1995 года он вышел в прямой телеэфир и говорил с террористами, захватившими заложников. А были еще дни, когда он создавал "Газпром", основывал международную гуманитарную миссию на Балканах, возглавил российско-американскую комиссию Гор - Черномырдин по утилизации ядерных отходов.