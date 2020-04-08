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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аферист вместо юриста

Почему для защиты своих интересов надо выбирать компании с добрым именем
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 76(8130)
Юридическое сообщество Нижнего Новгорода бьет тревогу: активизировались компании, продающие гражданам ненужные услуги за немалые деньги.

Беда в том, что клиент юриста, как правило, находится в трудной жизненной ситуации. А недобросовестный специалист пользуется этим, вгоняя клиента в новые долги и проблемы.

Фото: iStock
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В редакцию "РГ" обратилась читательница. Она стала жертвой финансовой пирамиды: организация развалилась, оставив вкладчиков ни с чем. В надежде вернуть деньги женщина обратилась к юристу. Выбирала просто: его офис находился по соседству. Договор на оказание юридических услуг подписала весной прошлого года. В нем сказано, что исполнитель обязуется в том числе "подготовить и направить претензию, исковое заявление в суд, а также представлять интересы потерпевшей в суде".

- В июле юрист сказала, что по иску принято положительное решение. Обещала отнести к приставам исполнительный лист. Время шло, а результата не было. Я поехала в суд и выяснила, что заявление вообще не подавали. Потом юрист все же отнесла документы, но их вернули, сказав, что оформлены неправильно. Все тянется уже почти год. С меня взяли 20 тысяч рублей, - рассказала нижегородка.

Она обратилась в полицию, но получила отказ в возбуждении уголовного дела. Мотивация - в материалах проверки отсутствовал признак преступления, классифицируемого как мошенничество (умышленное злоупотребление доверием). Тогда пострадавшая написала жалобу в прокуратуру. В ведомстве сочли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и направили материалы на дополнительную проверку. Однако повторные проверки и повторные жалобы в прокуратуру ничего не дали.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили следующее: "По результатам дополнительной проверки вынесено повторное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как между сторонами сделки был заключен гражданско-правовой договор, в котором оговорены условия соглашения. Для решения данных споров заявителю рекомендовано обратиться в суд".

Женщина действительно намерена судиться с юристом. Очевидно, что это новые траты, время и нервы.

Между тем

Проблему взаимоотношений клиентов с недобросовестными юристами обсудили на недавнем круглом столе, организованном Нижегородским правовым сообществом. Специалисты сформулировали несколько признаков, по которым можно отличить недобросовестную юридическую компанию.

Первый момент - это агрессивный маркетинг. Скидки, спецпредложения, которые действуют только здесь и сейчас, стопроцентная предоплата, возможность получить моментальный кредит на услуги - все это должно насторожить клиента. Рекомендация одна: возьмите договор с собой, тщательно изучите его дома и принимайте взвешенное решение. А бесплатные консультации - это, как правило, уловка, позволяющая продать клиенту услуги.

Второй пункт - это гарантия результата. Попробуйте уточнить, что именно будет делать юрист для достижения нужного результата. Отсутствие конкретики, выражаемое в формулировках вроде "досудебное урегулирование", "юридическое консультирование" и прочих, не должно устроить клиента. Постарайтесь настоять на том, чтобы в предмете договора была прописана конкретика. Например, "получение положительного решения в пользу потребителя", а не "составление искового заявления".

Стоит обратить внимание и на информацию об исполнителе услуг. Например, расхождение данных на сайте, в договоре, кассовом чеке или квитанции - это повод задуматься.

Экономика Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область ПФО Удмуртия ПФО Кировская область

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