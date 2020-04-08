При взрыве газа в Нижегородской области погиб один человек

В селе Филинское Нижегородской области из-под завалов двухэтажного дома, обрушившегося в результате взрыва газа, сотрудники МЧС извлекли одного выжившего и одного погибшего. Сейчас выясняются их личности, отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее были спасены пять человек, в том числе ребенок. Из них двоих госпитализировали в Вачскую ЦРБ, еще трое были осмотрены медиками и отправлены домой, сообщает "Интерфакс".

Напомним, газовый баллон взорвался около полуночи в квартире на первом этаже двухподъездного кирпичного жилого дома. Были полностью разрушены перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажей между подъездами.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).