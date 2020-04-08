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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области

Баллон с газом взорвался в квартире жилого дома в селе Филинское Нижегородской области. По данным пресс-службы МЧС РФ, ЧП произошло около полуночи в двухподъездном кирпичном доме.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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По предварительным данным, газ взорвался в квартире, расположенной на первом этаже. В результате произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Спасены пять человек, в числе которых ребенок. По данным спасателей, под завалами остается один человек, пишет ТАСС.

Сейчас продолжаются поисковые работы. Специалисты не исключают, что причиной взрыва могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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