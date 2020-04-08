Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области

Баллон с газом взорвался в квартире жилого дома в селе Филинское Нижегородской области. По данным пресс-службы МЧС РФ, ЧП произошло около полуночи в двухподъездном кирпичном доме.

По предварительным данным, газ взорвался в квартире, расположенной на первом этаже. В результате произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Спасены пять человек, в числе которых ребенок. По данным спасателей, под завалами остается один человек, пишет ТАСС.

Сейчас продолжаются поисковые работы. Специалисты не исключают, что причиной взрыва могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона.