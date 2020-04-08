Прокуратура попросила ФСБ возбудить уголовное дело за фейк

Генпрокуратура выявила ряд новых "вирусных" фейков, в том числе с призывами к кровопролитию.

Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, на одной из страниц соцсети "ВКонтакте" был опубликован видеоматериал, в котором неизвестный сообщает, что "под видом пандемии коронавируса органами власти совершается экономический переворот - экономическая диверсия, которым необходимо противостоять". При этом автор допускает "кровопролитие" во время этих событий.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в связи с наличием в действиях неустановленного лица публичных призывов к экстремистской деятельности прокуратурой Пермского края направлено постановление в территориальное управление ФСБ России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Также "ВКонтакте" была размещена информация: "Народ, будьте осторожнее, по неофициальным данным со стороны республиканской больнице, со слов хирурга в Бурятии уже более 60-ти человек зараженные COVID-2019" (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены). Сообщение просмотрено более чем 4300 пользователями. Однако оно не имеет ничего общего с действительностью. По этому факту отделом полиции N 2 УМВД России по Улан-Удэ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Протокол направлен для рассмотрения и вынесения решения мировому судье Октябрьского района Улан-Удэ.