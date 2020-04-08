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08.04.2020 14:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"РГ" выяснила, как в Тольятти работают дежурные группы в детсадах

Текст: Анна Шепелева
В самом большом дошкольном учреждении региона - детсаде № 200 в Тольятти в начале этой недели работало целых четыре дежурные группы. В понедельник в "Волшебный башмачок" пришли только 18 ребятишек, чьи родители лечат людей и пекут хлеб. Хотя до карантина несколько корпусов принимали каждое утро до 1670 детей. Ведь этот садик в основном посещают малыши сотрудников "АвтоВАЗа" и местных крупных химпредприятий.

Коронавирус внес в режим работы свои коррективы. Кастелянша не стала ждать, когда аптеки начнут продавать дефицитные маски, а сшила их сама, так чтобы все дежурные воспитатели, медсестры и работники пищеблока и прачечной могли менять их каждые два часа.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Дети в одной из дежурных групп быстро привыкли к своей любимой воспитательнице - Анне Николаевне в маске. Ведь ее глаза по-прежнему улыбаются. Анна Мулина говорит, что никакого дискомфорта от режима самоизоляции ни она, ни детки в группе не испытывают. Все без боязни замирают на несколько секунд, чтобы утром и днем дать возможность медсестре померить температуру бесконтактным градусником.

Родители тоже с понимаем относятся к этой процедуре, стараются, как дети, соблюдать дистанцию, как в игре, кто на черточку наступит - разметка вся на полу. И очень благодарят воспитателей, что любимый садик работает. Ведь здесь и витаминчик лишний в рацион ввели и прогулки не отменили.

Группа Анны Николаевны - смешанная, сейчас в ней один малыш и пять ребят от 4 до 5 лет. В раздевалке перед прогулкой корреспондент "РГ" наблюдала такую картину: девочки постарше помогали начинающему дошкольнику натягивать штаны. Так что малыш в новой компании оказался "младшим братом", ведь у него сразу пять "нянечек".

Каждый день заведующая Наталья Краснова и ее сотрудники обзванивают родителей, опрашивают по скайпу и ватсап, кого завтра ждать в садик.

- Очень надеемся, что скоро мы начнем работать в обычном режиме, наши родители со среды должны потихоньку возвращаться на производства, так что мы очень ждем детей.

Родители же могут не беспокоиться, все меры безопасности мы соблюдаем. Наши дети даже своих мам и пап уже научили правильно мыть руки, еще в конце марта мы организовали флешмоб "Моем ручки", уверены, вместе мы победим вирус, - считает заведующая самого большого детсада в регионе, а может быть даже и в стране Наталья Краснова.

Справка "РГ"

С конца марта, когда в самарском регионе ввели режим самоизоляции, в детсадах открыли дежурные группы. Отдать в них своих детей смогли сотрудники экстренных служб, некоторых предприятий и чиновники, которые по-прежнему выходят на работу.

Всего по области дошкольников приняли 165 групп в 115 детсадах. Больше всего заявок поступило от родителей из Самары (744 человек) и Тольятти (193 человека). На этой неделе, когда ограничения по самоизоляции для ряда предприятий и отраслей были сняты, число таких групп выросло. Так в Тольятти их организовали уже 160 для 1246 детей, родители которых помогают жить городу.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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