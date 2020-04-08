Россияне рассказали, на кого хотят переобучиться во время пандемии коронавируса

Исследование, проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ (имеется в распоряжении "Российской газеты"), показало, что одним из последствий начавшихся непредвиденных каникул стал повышенный интерес к переобучению и получению дополнительного образования.

Получить дополнительные знания готовы 24% участников опроса. По их мнению,это должно в дальнейшем помочь найти лучше оплачиваемую работу, ускорить карьеру по месту занятости, а также получить дополнительные навыки и знания в занятиях, не являющихся профессиональной деятельностью (хобби и увлечениях).

Наиболее востребованы дистанционные программы повышения квалификации оказались среди учителей, сотрудников дошкольных учреждений, методистов и т.п., медицинских работников (врачей, медсестер), библиотекарей, кадровиков, бухгалтеров, юристов, работников культуры, специалистов в области дистанционного образования.

Города, где сегодня имеется самый высокий спрос на повышение квалификации, включая и дистанционные программы, это Оренбург, Хабаровск, Уфа, Красноярск, Владивосток.

Наряду с теми, кто готов воспользоваться каникулами для повышения квалификации, имеется достаточное число тех, кто намерен получить новые знания и навыки для смены профессии ( 6% участников исследования). Люди хотели бы освоить такие профессии, как программист, психолог, психотерапевт, фармацевт, специалист в области анализа данных и компьютерных технологий.

С другой стороны, многие люди, особенно предпенсионного возраста, выбирают для переобучения такие распространенные специальности, как медсестра или другой младший медицинский персонал, сотрудник делопроизводства, воспитатель детского сада, социальный работник, сварщик, токарь, электрик и иные рабочие специальности, водитель спецтехники и т.п.

Надо отметить, что спрос на дистанционное переобучение новым специальностям начался, по мнению опрошенных экспертов, еще во второй половине 2019 года. Однако в марте он ускорился и сегодня, по оценкам экспертов Финуниверситета, доля тех, кто готов получать дистанционное дополнительное образование, более чем в два раза превышает аналогичный уровень прошлого года. Города, где имеется наибольший спрос на переобучение новым специальностям, в том числе и с использованием дистанционных технологий, это Новокузнецк, Барнаул, Хабаровск, Рязань и Владивосток.