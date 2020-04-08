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08.04.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россияне рассказали, на кого хотят переобучиться во время пандемии коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Исследование, проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ (имеется в распоряжении "Российской газеты"), показало, что одним из последствий начавшихся непредвиденных каникул стал повышенный интерес к переобучению и получению дополнительного образования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Получить дополнительные знания готовы 24% участников опроса. По их мнению,это должно в дальнейшем помочь найти лучше оплачиваемую работу, ускорить карьеру по месту занятости, а также получить дополнительные навыки и знания в занятиях, не являющихся профессиональной деятельностью (хобби и увлечениях).

Фото: REUTERS / Nick Oxford
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии

Наиболее востребованы дистанционные программы повышения квалификации оказались среди учителей, сотрудников дошкольных учреждений, методистов и т.п., медицинских работников (врачей, медсестер), библиотекарей, кадровиков, бухгалтеров, юристов, работников культуры, специалистов в области дистанционного образования.

Города, где сегодня имеется самый высокий спрос на повышение квалификации, включая и дистанционные программы, это Оренбург, Хабаровск, Уфа, Красноярск, Владивосток.

Наряду с теми, кто готов воспользоваться каникулами для повышения квалификации, имеется достаточное число тех, кто намерен получить новые знания и навыки для смены профессии ( 6% участников исследования). Люди хотели бы освоить такие профессии, как программист, психолог, психотерапевт, фармацевт, специалист в области анализа данных и компьютерных технологий.

Фото: iStock
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С другой стороны, многие люди, особенно предпенсионного возраста, выбирают для переобучения такие распространенные специальности, как медсестра или другой младший медицинский персонал, сотрудник делопроизводства, воспитатель детского сада, социальный работник, сварщик, токарь, электрик и иные рабочие специальности, водитель спецтехники и т.п.

Надо отметить, что спрос на дистанционное переобучение новым специальностям начался, по мнению опрошенных экспертов, еще во второй половине 2019 года. Однако в марте он ускорился и сегодня, по оценкам экспертов Финуниверситета, доля тех, кто готов получать дистанционное дополнительное образование, более чем в два раза превышает аналогичный уровень прошлого года. Города, где имеется наибольший спрос на переобучение новым специальностям, в том числе и с использованием дистанционных технологий, это Новокузнецк, Барнаул, Хабаровск, Рязань и Владивосток.

Экономика Работа Общество Образование Наука и образование Финансовый университет Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Оренбургская область Оренбург ДФО Хабаровский край Хабаровск ПФО Башкортостан Уфа СФО Красноярский край Красноярск ДФО Приморский край Владивосток

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