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08.04.2020 13:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Замахнулась на "облака"

Школьница из Самары откроет для молодежи витаминный криобар
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 76(8130)
С этим проектом Алина Бабенкова из Самары вошла в число победителей программы "УМНИК-Капитаны" Фонда содействия инновациям (ФСИ).
"Полезное должно быть красивым", – уверена Алина. Фото: Из личного архива Алины Бабенковой "Полезное должно быть красивым", – уверена Алина. Фото: Из личного архива Алины Бабенковой
"Полезное должно быть красивым", – уверена Алина. Фото: Из личного архива Алины Бабенковой

Грант в 500 тысяч рублей девушка направит на реализацию своей идеи.

В состав жюри, которому предстояло выбрать лучшие идеи из сотен заявок, вошли представители научного и бизнес-сообществ, а также ФСИ и Агентства стратегических инициатив. Основными критериями отбора победителей являлись научно-технический уровень продукта, перспективы коммерциализации проекта и квалификация заявителя.

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Алина учится в 11 классе самарской гимназии № 54 и активно занимается спортом - кандидат в мастера по фехтованию, так что "колоть в цель" умеет с детства. На этот раз она, следуя своим традициям ЗОЖ, представила на федеральный конкурс проект, связанный с разработкой витаминных напитков для молодежи на основе жидкого азота. У девушки уже есть опыт презентации и продвижения такого продукта в родной Самаре. Вместе с единомышленниками она провела несколько криовечеринок в колледжах города и сорвала не только овации публики от красочного шоу, но и заработала небольшую прибыль.

Кстати, это уже вторая серьезны победа Алины как предпринимателя. В декабре прошлого года она стала финалистом конкурса для школьников "Мой первый бизнес", одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Среди его участников было 700 тысяч ребят из 85 регионов и десятков стран.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Наша "маски-встреча" с Алиной проходила в разгар вынужденных, уже вторых за четверть, каникул: школа - на удаленке, подготовка к ЕГЭ - в онлайне, кажется, что вирус притормозил весь мир. Но у девушки жизнь кипит, и "даже хорошо, - говорит она, - что есть дополнительное время на детальную проработку бизнес и научной составляющей проекта".

Про науку, это не ради красного словца, в ней-то вся и новизна. Коктейли и шоу с жидким азотом, создающим эффект дымящих облаков, делают давно и многие (даже мы в университете на физфаке баловались лет тридцать назад). Но ноу-хау Алины в том, что туманные напитки в ее баре будут только витаминные, по строго выверенной рецептуре. Учтут и возраст, и вкусы, и географию проживания. Восполнят не только дефицит "химии" (обещает, что будет по максимуму свежих соков, фруктов, ягод, трав и пряностей), но и создадут это в рамках крио-шоу. Словом, хлеб и зрелища в одном бокале.

- Как показывают исследования ученых, а свою работу я планирую вести с партнерами из Самарского медуниверситета, в нашем регионе Средней Волги подрастающему поколению остро не хватает не только витамина С, но и, например, D - солнце не всегда балует. А он без жиров, как и витамины группы B, не усваивается, значит, будем добавлять в коктейли еще и натуральное молоко. Есть задумки и по криодесертам, но рецепты пока держим в секрете, - рассказывает Алина.

Впереди у победительницы - заключение договоров с Фондом и два года на развитие проекта. Итогом работы должны стать экспериментальные образцы задуманных инноваций, патентование и готовность к их успешной коммерциализации. В итоге в Самаре должен открыться первый в регионе витаминный криобар с фотозоной "на облаках" и летящим танцполом. Может, еще и кабинет красоты откроют со временем, ведь жидкий азот - прекрасное косметическое и лечебное средство.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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