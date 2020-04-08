Скульптору Эрнсту Неизвестному исполняется 95 лет

9 апреля - 95 лет со дня рождения всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного. И если бы не борьба с коронавирусом, повлекшая отмену всех публичных мероприятий, то возможность воочию ознакомиться с работами мастера была бы у жителей Оренбурга, где жили дед и отец скульптора.

Уникальные экспонаты приготовился выставить в Галерее выдающихся оренбуржцев "Наши люди" Оренбургский благотворительный фонд "Евразия". Эрнсту Неизвестному отведено почетное место среди 30 знаменитостей, непосредственно связанных с Оренбуржьем. На выставке можно увидеть рабочие инструменты скульптора из его мастерской на острове Шелтер-Айленд в США, а также бронзовое изваяние "Человек кричащий", это все было подарено автором фонду в 2013 году.

Проект Галереи выдающихся оренбуржцев просуществовал в планах более семи лет. Но грант Президента РФ на развитие гражданского общества, полученный фондом "Евразия" с третьей попытки, позволил открыть общественности это удивительное музейное собрание.

С Эрнстом Неизвестным нас связала долгая история. Еще в 2000 году нас познакомил с ним выдающийся мексиканский художник Владимир Кибальчич, детство которого в 30-е годы прошло на оренбургском Форштадте (здесь отбывал ссылку его отец писатель Виктор Серж). В телефонном разговоре между Оренбургом и Нью-Йорком Эрнст Иосифович эмоционально рассказал о своих деде и отце - уроженцах Оренбурга, имевших, по его твердому убеждению, в начале XX века в городе свои типографии. Годы спустя выяснилось, что типография Неизвестнова (Неизвестного) была в Верхне-Уральске, относившемся тогда к Оренбургской губернии, но Оренбург всегда считался родным городом семьи. Буквально на днях, в апреле 2020 года, в обнародованном "Указателе улиц и домов города Оренбурга" по состоянию на 1896 год, найден адрес дома Осипа Матвеева Неизвестнаго, отставного солдата - прадеда художника. Дома № 9 и 11 по Овсянниковскому переулку (ныне это переулок Алексеевский), увы, не сохранились, зато в Галерее "Наши люди" есть фотография отца Иосифа и деда Моисея Иосифовича Неизвестных, сделанная в 1901 году в Оренбурге.

В 2012 году мы впервые побывали в гостях у Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке. Итог встречи - в 2013 году в Оренбургском книжном издательстве вышла книга избранных произведений матери скульптора - известной детской писательницы и поэтессы Беллы Дижур. Предисловие к книге по просьбе оренбуржцев написал Евгений Евтушенко. В июне 2013-го Эрнст Иосифович подарил для будущей Галереи выдающихся оренбуржцев небольшую бронзовую работу. Вместе с женой художника Анной Грэм я осуществил фотосъемку графики, хранившейся в мастерской Неизвестного на Манхэттене, а также парка скульптур на острове Шелтер-Айленд в штате Нью-Йорк, где находится дом Эрнста Неизвестного.

Там в мастерской была собрана и коллекция его рабочих инструментов. Уже осенью 2013 года часть экспонатов была передана фондом "Евразия" Художественному музею Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге и вошла в основной музейный фонд. Остальная часть теперь представлена нами в галерее "Наши люди".