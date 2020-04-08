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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Арзамасе поймали пациента с подозрением на COVID-19

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

В соцсети появилось видео, на котором видно, как в Арзамасе Нижегородской области трое медиков, одетых в защитные костюмы, пытаются поймать мужчину.

Как сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков на своей странице в соцсети, мужчина состоит на учете как психически нездоровый. Была получена информация о том, что он может быть заражен коронавирусом.

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Врачи-инфекционисты взяли у него тест, результаты которого будут известны только в воскресенье. Но потенциальный больной не стал дожидаться медицинского заключения и сбежал из кареты скорой помощи.

В конечном итоге его поймали и поместили на карантин в Центральную городскую больницу. Ранее планировалось отправить мужчину в психоневрологический интернат.

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