Видео: В Арзамасе поймали пациента с подозрением на COVID-19

В соцсети появилось видео, на котором видно, как в Арзамасе Нижегородской области трое медиков, одетых в защитные костюмы, пытаются поймать мужчину.

Как сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков на своей странице в соцсети, мужчина состоит на учете как психически нездоровый. Была получена информация о том, что он может быть заражен коронавирусом.

Врачи-инфекционисты взяли у него тест, результаты которого будут известны только в воскресенье. Но потенциальный больной не стал дожидаться медицинского заключения и сбежал из кареты скорой помощи.

В конечном итоге его поймали и поместили на карантин в Центральную городскую больницу. Ранее планировалось отправить мужчину в психоневрологический интернат.