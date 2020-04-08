В Мордовии приехавший из Москвы мужчина заразил COVID-19 всю семью

Сразу на семь человек выросло число заболевших коронавирусной инфекцией в Мордовии: житель республики съездил в Москву, а по возвращении заразил всю свою семью. Об этом сообщила на состоявшейся в среду пресс-конференции вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова.

- Человек, который заболел во время поездки в Москву, с симптомами заболевания вернулся в Мордовию на личной машине и находился в кругу семьи с повышенной температурой. Неужели, зная об этом, он не мог принять меры безопасности? В результате, кроме него, заболели еще шесть человек, - пояснила вице-премьер, охарактеризовав поведение мужчины как "безобразное и халатное".

Министр здравоохранения РМ Олег Маркин констатировал, что главным источником опасности распространения COVID-19 в Мордовии являются иногородние - в основном, жители Москвы и Подмосковья. Он призвал гостей, а также работающих в столице жителей региона по приезде в республику находиться на домашнем карантине в течение 14 дней.

- Почувствовав симптомы заболевания, сразу звоните в поликлинику, а при ухудшении самочувствия - вызывайте "скорую". Для того чтобы сдержать ситуацию, необходимо соблюдать все меры профилактики, - напомнил Олег Маркин.

По словам главы минздрава Мордовии, всего в республике диагноз "коронавирусная инфекция" был подтвержден у 13 человек. Три пациента были выписаны на прошлой неделе с выздоровлением. Остальные находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, получая необходимое лечение.