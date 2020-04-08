За сутки в России подтверждено 1175 случаев COVID-19 в 56 регионах

По-прежнему больше всего заболевших в Москве, но нарастание происходит и в других регионах. На второе место по росту числа заболевших вышло Подмосковье.
Распределение по субъектам такое:
1. Москва - 660
2. Московская область - 95
3. Санкт-Петербург - 34
4. Ленинградская область - 32
5. Республика Марий Эл - 27
6. Мурманская область - 25
7. Краснодарский край - 24
8. Нижегородская область - 24
9. Липецкая область - 18
10. Республика Коми - 18
11. Республика Ингушетия - 18
12. Рязанская область - 15
13. Ямало-Ненецкий АО - 11
14. Воронежская область - 10
15. Кабардино-Балкарская Республика - 10
16. Чувашская Республика - 9
17. Оренбургская область - 8
18. Хабаровский край - 8
19. Республика Мордовия - 7
20. Республика Бурятия - 7
21. Красноярский край - 7
22. Приморский край - 7
23. Курская область - 6
24. Тамбовская область - 6
25. Республика Северная Осетия - 6
26. Алтайский край - 6
27. Тульская область - 5
28. Чеченская Республика - 5
29. Свердловская область - 5
30. Сахалинская область - 5
31. Белгородская область - 4
32. Смоленская область - 4
33. Тверская область - 4
34. Вологодская область - 4
35. Республика Калмыкия - 4
36. Ростовская область - 4
37. Республика Башкортостан - 4
38. Ханты-Мансийский АО - 3
39. Забайкальский край - 3
40. Еврейская АО - 3
41. Владимирская область - 2
42. Карачаево-Черкесская Республика - 2
43. Кемеровская область - 2
44. Новосибирская область - 2
45. Брянская область - 1
46. Калининградская область - 1
47. Республика Дагестан - 1
48. Пензенская область - 1
49. Самарская область - 1
50. Саратовская область - 1
51. Курганская область - 1
52. Республика Хакасия - 1
53. Омская область - 1
54. Томская область - 1
55. Республика Саха (Якутия) - 1
56. Республика Крым - 1
Всего по стране зарегистрировано 8672 случая (+15,7%) в 81 регионе.
Выздоровели 86 человек: Москва - 48, Краснодарский край - 6, Нижегородская область - 5, Свердловская область - 3, Московская область - 3, Чеченская республика - 3, Ставропольский край - 3, Республика Татарстан - 2, Республика Калмыкия - 2, Севастополь - 2, Ленинградская область - 1, Красноярский край - 1, Пермский край - 1, Кабардино-Балкарская республика - 1, Калининградская область - 1, Ханты-Мансийский АО - 1, Липецкая область - 1, Волгоградская область -1, Мурманская область - 1. За весь период выписано по выздоровлению по России - 580 человек.
За сутки умерло 5 пациентов: Московская область - 2, Республика Северная Осетия - 1, Иркутская область 1, Хабаровский край - 1. За весь период по России умерло 63 человека.