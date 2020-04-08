За сутки в России подтверждено 1175 случаев COVID-19 в 56 регионах

В России за прошедшие сутки подтверждено 1175 случаев COVID-19 в 56 регионах страны. Такие данные обнародовал оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

По-прежнему больше всего заболевших в Москве, но нарастание происходит и в других регионах. На второе место по росту числа заболевших вышло Подмосковье.

Распределение по субъектам такое:

1. Москва - 660

2. Московская область - 95

3. Санкт-Петербург - 34

4. Ленинградская область - 32

5. Республика Марий Эл - 27

6. Мурманская область - 25

7. Краснодарский край - 24

8. Нижегородская область - 24

9. Липецкая область - 18

10. Республика Коми - 18

11. Республика Ингушетия - 18

12. Рязанская область - 15

13. Ямало-Ненецкий АО - 11

14. Воронежская область - 10

15. Кабардино-Балкарская Республика - 10

16. Чувашская Республика - 9

17. Оренбургская область - 8

18. Хабаровский край - 8

19. Республика Мордовия - 7

20. Республика Бурятия - 7

21. Красноярский край - 7

22. Приморский край - 7

23. Курская область - 6

24. Тамбовская область - 6

25. Республика Северная Осетия - 6

26. Алтайский край - 6

27. Тульская область - 5

28. Чеченская Республика - 5

29. Свердловская область - 5

30. Сахалинская область - 5

31. Белгородская область - 4

32. Смоленская область - 4

33. Тверская область - 4

34. Вологодская область - 4

35. Республика Калмыкия - 4

36. Ростовская область - 4

37. Республика Башкортостан - 4

38. Ханты-Мансийский АО - 3

39. Забайкальский край - 3

40. Еврейская АО - 3

41. Владимирская область - 2

42. Карачаево-Черкесская Республика - 2

43. Кемеровская область - 2

44. Новосибирская область - 2

45. Брянская область - 1

46. Калининградская область - 1

47. Республика Дагестан - 1

48. Пензенская область - 1

49. Самарская область - 1

50. Саратовская область - 1

51. Курганская область - 1

52. Республика Хакасия - 1

53. Омская область - 1

54. Томская область - 1

55. Республика Саха (Якутия) - 1

56. Республика Крым - 1

Всего по стране зарегистрировано 8672 случая (+15,7%) в 81 регионе.

Выздоровели 86 человек: Москва - 48, Краснодарский край - 6, Нижегородская область - 5, Свердловская область - 3, Московская область - 3, Чеченская республика - 3, Ставропольский край - 3, Республика Татарстан - 2, Республика Калмыкия - 2, Севастополь - 2, Ленинградская область - 1, Красноярский край - 1, Пермский край - 1, Кабардино-Балкарская республика - 1, Калининградская область - 1, Ханты-Мансийский АО - 1, Липецкая область - 1, Волгоградская область -1, Мурманская область - 1. За весь период выписано по выздоровлению по России - 580 человек.

За сутки умерло 5 пациентов: Московская область - 2, Республика Северная Осетия - 1, Иркутская область 1, Хабаровский край - 1. За весь период по России умерло 63 человека.