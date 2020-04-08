В Самарской области приняли комплекс первоочередных мер поддержки бизнеса

Новости

Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости 21:08
Путин поручил прописать, на какие работы можно тратить субсидии в борьбе с COVID 21:02
В штате Нью-Йорк за сутки умерли от коронавируса более 700 человек 20:59
В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек 20:38
В Мордовии ввели местные надбавки для медиков, борющихся с эпидемией 20:35
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО 20:32
Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 20:22
Путин попросил не прекращать региональные выплаты врачам 20:00
Горбольница Армянска стала очагом коронавируса 19:49
Россияне набросились на Toyota RAV4 19:30
МИД Беларуси продолжает содействовать возвращению граждан на родину 19:29
Росгвардия при осложнении ситуации с коронавирусом предоставит свои госпитали 19:25
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США 19:18
Росавиация просит право согласовывать вывозные рейсы бизнес-джетами 19:08
Экс-главе курганского МЧС предъявили новые обвинения 19:02
Турецких бездомных поселят в гостевых домах госучреждений из-за пандемии 18:42
Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции 18:34
На Кубани организовали онлайн-проверку подлинности спецпропусков 18:33
В ВОЗ ответили на угрозу Трампа прекратить финансирование 18:31
Мэр Москвы призвал бизнес не сокращать работников в период борьбы с COVID-19 18:31
Ученые: Антипаразитарный препарат способность подавлять коронавирус 18:28
Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки 18:14
В Рязани убийце пяти человек предъявили обвинение 18:11
КамАЗ рассказал, когда выйдет премиальный тягач 18:11
Сбербанк возвращается к обычному режиму работы всех отделений 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 20:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области приняли комплекс первоочередных мер поддержки бизнеса

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил комплекс первоочередных мер поддержки предпринимателей, оказавшихся в зоне риска из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Определены наиболее пострадавшие от ограничений секторы экономики. В список тех, кому окажут поддержку, вошли организации сухопутного пассажирского транспорта, компании, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, организации, предоставляющие туристические и гостиничные услуги, а также занятые в сфере искусства, творчества и организации развлечений.

Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самарской области власти спросили у бизнеса о мерах необходимой помощи

Также в перечне есть учреждения дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, структуры, занимающиеся организацией конференций и выставок, работающие в области культуры и спорта, а также предоставляющие бытовые услуги по стирке и химчистке, ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, парикмахерские и салоны красоты.

Итак, в Самарской области до первого июня будут снижены на весь 2020 год ставки по упрощенной системе налогообложения для отелей, гостиниц, кемпингов. Также им будут предоставлены субсидии на компенсацию расходов по уплате налога на имущество при условии сохранения среднесписочной численности работников.

Практически нулевая транспортного налога будет установлена на этот год для транспортных компаний, занимающихся регулярными внутригородскими и пригородными перевозками, а ведущих туристическую деятельность.

Кроме того, до первого июня предполагается проработать вопрос снижения ставок по упрощенной системе налогооблажения для наиболее пострадавших компаний в условиях распространения новой коронавирусной инфекции - для оказания им первоочередной адресной поддержки.

Муниципалитетам рекомендовано снизить корректирующий коэффициент (К2), применяемый для исчисления единого налога на вмененный доход, и установить налоговые льготы по земельному налогу для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска, а также включенных в список кабмина РФ. Также самарские областные власти рассматривают вопрос дальнейшего продления моратория на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, исключая случаи угрозы вреда жизни и здоровью людей.

Еще одна мера поддержки: в микрокредитной компании "Гарантийный фонд Самарской области" будет увеличен уставной капитал на 500 миллионов рублей, чтобы предприниматели получали микрозаймы, например, на выплату зарплат или закупку сырья по льготной ставке три процента годовых. Кроме того, фонд даст отсрочку на полгода по оплате основного долга по договорам микрозайма.

Фото: iStock
Более тысячи обращений поступило на "горячую линию" от предпринимателей

Еще один важный вопрос - коммунальные услуги. Организациям сектора ЖКХ самарские областные власти рекомендовали дать отсрочку платежей предприятиям малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также не отключать услуг за долги на время ограничений.

- Прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, на которой обсудили сложившуюся ситуацию, - рассказал на своей личной страничке в Инстаграмме губернатор. - Министр экономического развития Дмитрий Богданов доложил, что предприниматели поделились собственными идеями и предложениями. Обязательно их учтем и постараемся сегодня же проработать. Спасибо за участие и инициативу, вместе мы придем к оптимальным решениям.

Напомним, на онлайн-встрече с представителями бизнеса Дмитрий Богданов также рассказал о помощи, оказываемой бизнесу по налоговым льготам, озвучил финансовые и административные меры поддержки предпринимателей и отметил, что подобные встречи в формате живого диалога продолжатся на регулярной основе.

Справка "РГ"

Приём обращений предпринимателей идет по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 (ежедневно с 9.00 до 18.00), по элктронной почте info@mybiz63.ru, на едином сайте господдержки mybiz63.ru.

В то же время услуги бизнесу в в режиме "одного окна" продолжает оказывать Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
Мишустин разъяснил порядок вывоза граждан РФ по спискам с "Госуслуг"
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
В Госдуме разъяснили правила поездок на автомобилях в период пандемии
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле