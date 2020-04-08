В Самарской области приняли комплекс первоочередных мер поддержки бизнеса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил комплекс первоочередных мер поддержки предпринимателей, оказавшихся в зоне риска из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Определены наиболее пострадавшие от ограничений секторы экономики. В список тех, кому окажут поддержку, вошли организации сухопутного пассажирского транспорта, компании, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, организации, предоставляющие туристические и гостиничные услуги, а также занятые в сфере искусства, творчества и организации развлечений.

Также в перечне есть учреждения дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, структуры, занимающиеся организацией конференций и выставок, работающие в области культуры и спорта, а также предоставляющие бытовые услуги по стирке и химчистке, ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, парикмахерские и салоны красоты.

Итак, в Самарской области до первого июня будут снижены на весь 2020 год ставки по упрощенной системе налогообложения для отелей, гостиниц, кемпингов. Также им будут предоставлены субсидии на компенсацию расходов по уплате налога на имущество при условии сохранения среднесписочной численности работников.

Практически нулевая транспортного налога будет установлена на этот год для транспортных компаний, занимающихся регулярными внутригородскими и пригородными перевозками, а ведущих туристическую деятельность.

Кроме того, до первого июня предполагается проработать вопрос снижения ставок по упрощенной системе налогооблажения для наиболее пострадавших компаний в условиях распространения новой коронавирусной инфекции - для оказания им первоочередной адресной поддержки.

Муниципалитетам рекомендовано снизить корректирующий коэффициент (К2), применяемый для исчисления единого налога на вмененный доход, и установить налоговые льготы по земельному налогу для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска, а также включенных в список кабмина РФ. Также самарские областные власти рассматривают вопрос дальнейшего продления моратория на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, исключая случаи угрозы вреда жизни и здоровью людей.

Еще одна мера поддержки: в микрокредитной компании "Гарантийный фонд Самарской области" будет увеличен уставной капитал на 500 миллионов рублей, чтобы предприниматели получали микрозаймы, например, на выплату зарплат или закупку сырья по льготной ставке три процента годовых. Кроме того, фонд даст отсрочку на полгода по оплате основного долга по договорам микрозайма.

Еще один важный вопрос - коммунальные услуги. Организациям сектора ЖКХ самарские областные власти рекомендовали дать отсрочку платежей предприятиям малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также не отключать услуг за долги на время ограничений.

- Прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, на которой обсудили сложившуюся ситуацию, - рассказал на своей личной страничке в Инстаграмме губернатор. - Министр экономического развития Дмитрий Богданов доложил, что предприниматели поделились собственными идеями и предложениями. Обязательно их учтем и постараемся сегодня же проработать. Спасибо за участие и инициативу, вместе мы придем к оптимальным решениям.

Напомним, на онлайн-встрече с представителями бизнеса Дмитрий Богданов также рассказал о помощи, оказываемой бизнесу по налоговым льготам, озвучил финансовые и административные меры поддержки предпринимателей и отметил, что подобные встречи в формате живого диалога продолжатся на регулярной основе.

Справка "РГ"

Приём обращений предпринимателей идет по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 (ежедневно с 9.00 до 18.00), по элктронной почте info@mybiz63.ru, на едином сайте господдержки mybiz63.ru.

В то же время услуги бизнесу в в режиме "одного окна" продолжает оказывать Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.