В Самарской области власти спросили у бизнеса о мерах необходимой помощи

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в правительстве региона состоялся онлайн-диалог с представителями бизнеса по мерам поддержки предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Дмитрий Богданов: "Мониторинг принятых мер поддержки на федеральном уровне позволяет нам оценить то, что не учтено, и выходить с предложениями в адрес Правительства РФ". Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Представители бизнеса активно делились мнениями относительно тех мер поддержки, которые уже существуют, высказывали полезные предложения для дальнейшей работы на уровне региона и федерального центра, просили активнее информировать участников субъекты малого и среднего предпринимательства о вводимых мерах поддержки.

Дмитрий Азаров отметил, что ему он знает о проведенной видео-конференц-связи с бизнесом.

- Министр экономического развития доложил, что предприниматели поделились собственными идеями и предложениями. Обязательно их учтем и постараемся сегодня же проработать, - подчеркнул губернатор.

Отметим, на едином региональном портале государственной поддержки бизнеса www.mybiz63.ru создан раздел "Антикризисные меры", в котором оперативно размещаются все принимаемые документы на федеральном и региональном уровнях, разъясняется порядок действия предпринимателей в сложившейся ситуации (по уплате налогов, по трудовым отношениям и другим), публикуются ответы на часто задаваемые вопросы. На портале создана форма для обращения предпринимателей. Также для обращений предпринимателей работает телефон "горячей линии".

За эту неделю от предпринимателей Самарской области поступило более тясячи обращений за разъяснениями о порядке работы и мерах поддержки бизнеса в рамках реализации антикризисных мероприятий. Cпециалисты консультируют предпринимателей и дают информацию также по мерам государственной поддержки, помогают составить необходимые юридические документы, перенаправляют по компетенции в соответствующие органы исполнительной власти.

Кроме того, для анализа ситуации, разработки оптимальных мер поддержки проводятся регулярные встречи с бизнесом. За последние две недели встречи прошли с представителями торговых центров, отельерами, предприятиями общественного питания, сферы услуг, строительных компаний, а также общественными организациями, выражающими интересы предпринимателей.

- Мониторинг принятых мер поддержки на федеральном уровне позволяет нам оценить то, что не учтено, и выходить с предложениями в адрес Правительства РФ, - отметил Дмитрий Богданов.

Министр также рассказал о помощи, оказываемой бизнесу по налоговым льготам, озвучил финансовые и административные меры поддержки бизнеса, а также отметил, что подобные онлайн-встречи в формате живого диалога продолжатся на регулярной основе.

Справка "РГ"

Приём обращений предпринимателей идет по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 (ежедневно с 9.00 до 18.00), по элктронной почте info@mybiz63.ru, на едином сайте господдержки mybiz63.ru.

В то же время услуги бизнесу в в режиме "одного окна" продолжает оказывать Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.