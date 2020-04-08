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08.04.2020 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане стали производить защитные маски из фанеры

Текст: Олег Корякин (Казань)

Педагог Дома детства и юношества города Мамадыш в Татарстане Радик Гурьев на фоне дефицита медицинских масок решил изобрести собственное индивидуальное средство защиты. Сюжет о кулибине снял местный телеканал.

Фото: региональный школьный технопарк
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Чертеж умелец сделал на компьютере. Сначала для маски он решил использовать изоспан. Выкройку склеил обычным клеем. Потом коллеги из кружка "Умелые руки" помогли ему прошивать маски. Но они были одноразовые.

В итоге Радик Гурьев подошел к делу более основательно и создал маску из фанеры на лазерном станке. Ее он оснастил съемным дозатором с клапаном. В него вставляется обычный ватный диск. Менять такой фильтр можно много раз.

Изобретатель считает, что первая экспериментальная маска удалась, и запустил ее "в серию". Впрочем, масштабы производства скромные, да и коммерческих интересов педагог не преследует: он бесплатно раздает маски работникам Дома детства и юношества.

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