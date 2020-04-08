В Татарстане стали производить защитные маски из фанеры

Педагог Дома детства и юношества города Мамадыш в Татарстане Радик Гурьев на фоне дефицита медицинских масок решил изобрести собственное индивидуальное средство защиты. Сюжет о кулибине снял местный телеканал.

Чертеж умелец сделал на компьютере. Сначала для маски он решил использовать изоспан. Выкройку склеил обычным клеем. Потом коллеги из кружка "Умелые руки" помогли ему прошивать маски. Но они были одноразовые.

В итоге Радик Гурьев подошел к делу более основательно и создал маску из фанеры на лазерном станке. Ее он оснастил съемным дозатором с клапаном. В него вставляется обычный ватный диск. Менять такой фильтр можно много раз.

Изобретатель считает, что первая экспериментальная маска удалась, и запустил ее "в серию". Впрочем, масштабы производства скромные, да и коммерческих интересов педагог не преследует: он бесплатно раздает маски работникам Дома детства и юношества.

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