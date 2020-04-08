В Оренбуржье детям нельзя выходить на улицу без взрослых

В приграничном регионе на автотрассах, железнодорожных станциях и в аэропортах появились пункты контроля для учета въезжающих людей: им замеряют температуру и просят заполнить специальные анкеты.

На автомобильных выездах из области организовано 24 пункта контроля. На постах дежурят усиленные наряды полиции с росгвардейцами, которые разъясняют гражданам требования режима обязательной самоизоляции.

В соответствии с указом губернатора Дениса Паслера покидать свои дома жителям Оренбуржья можно для визита к врачу, в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор и выгулять домашних животных. Исключение составляют сотрудники предприятий и организаций, которые продолжают работу. При передвижении следует иметь при себе удостоверение личности. Дети могут выходить из дому только в сопровождении взрослых, которые должны обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

Правда, выполнить последнее условие сложно: большая часть жалоб оренбуржцев на "горячую линию" минздрава касается нехватки масок в аптеках. В ведомстве заверили, что вопрос решается: закуплено 200 000 штук.

Что касается врачей и медсестер, то для них весь арсенал спецсредств имеется. Если же на местах возникают какие-то накладки, то о них следует сообщать на "горячую линию" для медработников: 8-800-200-56-03.

В регионе набирает обороты движение #мывместе. На днях оренбургские предприниматели приехали в клиническую больницу, чтобы сказать медикам спасибо. Они преподнесли врачам и медсестрам цветы и сладости.

Ульяновск не успел выздороветь

Не успели Ульяновскую область объявить свободной от коронавируса после выздоровления единственного заболевшего, как инфекция подтвердилась у девушки, приехавшей с Бали. Утром во вторник объявили еще о двух случаях: заразились медики райбольницы. Ждут результатов вторичного теста еще у 14 человек. Первичный дал положительный результат.

Улицы пусты, каждый второй прохожий - в маске. Полицейским помогают дружинники, проверяющие основания выхода граждан из дому. Причиной может быть справка от работодателя. Правда, и сам работодатель должен при этом находиться в списке юрлиц, деятельность которых не остановлена.

Власти наладили производство многоразовых масок, опубликован список компаний, занимающихся их реализацией. Цены "гуляют" от 25 до 350 рублей. В местную аптечную сеть "УльяновскФармация" поступило 150 тысяч одноразовых масок, из которых в розничную продажу попала лишь треть, остальные распределены по предприятиям. В регионе создан "резервный фонд" для противостояния вирусу и вызванным им кризисным явлениям. Предполагается помощь наименее защищенным гражданам и компенсации предпринимателям. Отменили финансирование праздничных и прочих массовых мероприятий, направив освободившиеся 600 миллионов во вновь образованный фонд. К исполнительной власти присоединилась законодательная, ЗСО сокращает собственное содержание на 26 миллионов рублей. Из громких инициатив: губернатор, правительство и депутатский корпус отдают 60 машин (вместе с водителями и ГСМ) из своего автопарка участковым врачам, нагрузка на которых многократно возросла.

В Мордовии бизнес поможет больницам

Крупные предприятия республики взяли шефство над больницами. Уже создан спецфонд, средства которого направят на закупку средств защиты для медперсонала, оборудования и расходных материалов для больниц и поликлиник.

- Все руководители заводов откликнулись сразу же, и мне хотелось бы сказать им еще раз огромное спасибо за это, - заявил глава РМ Владимир Волков.

Он отметил, что принято решение выделить спецтранспорт для медиков, работающих с больными коронавирусом. Кроме того, все медработники и обслуживающий персонал, включая водителей "Скорой", получат дополнительные региональные выплаты.

Готовятся инфекционные стационары, идет перепрофилирование больниц. Будет создано 520 дополнительных коек с возможностью подключения кислородного оборудования. На сегодня в республике имеется около 200 аппаратов ИВЛ.

Пензенцы хотят стать волонтерами невзирая на возраст

На "горячей линии" пенсионерам поясняют, что лучшее, что они могут сделать, - остаться дома и не ходить даже в магазин. Об этом можно попросить родственников, соседей или позвонить в региональный штаб, откуда направят добровольца. Их число уже выросло с 40 до 500 человек.

Многие кафе и столовые запустили бесплатную доставку для медиков, находящихся на посту. А местная сеть точек общепита на остановках общественного транспорта каждое утро отправляет несколько десятков одноразовых стаканчиков с ароматным кофе в инфекционную больницу специально для медиков, которые сейчас дежурят по 12 часов.

Строительная фирма приобрела аппарат ИВЛ для больницы N 4, которую тоже перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом. Скучающие таксисты переквалифицировались в доставщиков продуктов. При этом их услуга выходит даже дешевле, чем у крупных магазинов. Такси рассчитывает оплату по километражу, можно уложиться и в 50 рублей, если магазин не далеко.

Приятная новость пришла из фонда капремонта. С 1 апреля по 30 июня он освободил пензенцев от взносов. Постановление касается всех собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе юрлиц. Правда, появились слухи, что после карантина взнос за капремонт может вырасти. Руководитель фонда капремонта многоквартирных домов в Пензенской области уточнила, что до конца года сумма останется прежней - 7 рублей 50 копеек за квадратный метр.

Готовы к "итальянскому сценарию"

В Самарской области режим самоизоляции ввели с прошлого вторника, он продлен до конца недели. Улицы в городах почти опустели. На дорогах все больше пешеходов и водителей в масках. В регионе - 17 случаев коронавируса, 9 пациентов уже выздоровели. Но власти не исключают развитие событий по "итальянскому сценарию". Ведь в марте в регион из-за границы вернулись 25 тысяч человек. И режим самоизоляции поначалу соблюдали далеко не все. Поэтому в Самаре в основном на базе областной клинической больницы имени Середавина развернут дополнительные инфекционные койки, доведя их количество до 3,2 тысячи. Сейчас строится кислородная станция. Из федерального бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, регион из своих средств закупит запас лекарств на 200 миллионов рублей.

Также в Самаре на базе СПИД-центра открыта дополнительная ПЦР-лаборатория по исследованию коронавируса. Ее мощности рассчитаны на 900 исследований в день при трехсменной работе. Заявок от пожилых людей на помощь в покупке продуктов пока немного - несколько десятков в день, так что волонтеры справляются. С пятницы начала работу служба психологической помощи. Позвонить может любой человек, которому нужно просто услышать чей-то голос. Помощь бесплатная и анонимная.

Хотели как лучше

Правительство Саратовской области объявило о введении пропускного режима для сотрудников предприятий, продолжающих работать. Цель была благая - уменьшить число людей на улицах и в общественных местах, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Но у зданий многих районных администраций, обязанных заверять бумажные пропуска, 1 апреля выстроились очереди из десятков, а то и сотен предпринимателей. После этого местные власти опомнились и продлили выдачу пропусков на несколько дней. Кроме того выяснилось, что можно всю процедуру организовать онлайн, передавать бланки пропусков с данными сотрудников по электронной почте и, таким же образом, получить обратно заверенные документы.

В первый день режима самоизоляции (31 марта) очередь выстроилась и в единственное работавшее в Саратове отделение Сбербанка. Простое решение нашлось и здесь - открылись другие отделения.

Среди тех, кто продолжает работать, сотрудники почты. В связи с угрозой эпидемии ведомство перешло на доставку посылок домой, также сейчас почтальоны приносят жителям товары первой необходимости и принимают через мобильные терминалы плату за ЖКУ и налоги.

Как говорит почтальон Юлия Кондрашова, которая обслуживает жителей десяти сел, работы у нее прибавилось.

- Больше заказов стало на крупы, средства гигиены, мыло. Сейчас весна, самый сезон для посадок, и многие заказывают семена для огородов. Все жители знают мой телефон, если что нужно, звонят

и просят привезти, - рассказывает почтальон.

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