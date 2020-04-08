Дело о гибели 91 человека на шахте "Распадской" закрыто за давностью лет

По информации, опубликованной на сайте Междуреченского городского суда, удовлетворено соответствующее ходатайства последнего из восьми фигурантов - технического директора "Распадской угольной компании" Анатолия Рыжова, а также его защитника. Это решение уже вступило в законную силу.

По уголовному делу в качестве обвиняемых также проходили директор шахты Игорь Волков, главный инженер Андрей Дружинин, руководитель службы вентиляции и дегазации Владислав Вальц, начальник участка вентиляции и техники безопасности Вячеслав Радцев, начальник смены Игорь Белов, командир Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда Александр Апальков и инспектор Междуреченского отдела Ростехнадзора Федор Веремеенко. Последнему было предъявлено обвинение в халатности, а всем остальным - в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем большие человеческие жертвы.

Согласно материалам дела, два мощных взрыва метана и угольной пыли на "Распадской" произошли в результате желания руководства шахты увеличить объемы угледобычи почти в три раза - ради получения дополнительной прибыли. Отступление от проектных решений, изначально разработанных для предприятия, при бесконтрольности, проявленной надзорными органами, - все это привело к трагедии. А усугубило аварийную ситуацию бездействие и непрофессионализм ответственных должностных лиц.

Следствие завершилось в начале 2016-го, а затем, в течение четырех лет суд Междуреченска одно за другим удовлетворил ходатайства обвиняемых о прекращении уголовного дела по истечению сроков давности. Только в отношении Игоря Волкова дело было закрыто в связи с его смертью.

Как сообщается на сайте суда, в соответствии с изменениями, внесенными в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, преступления, в которых обвинялись фигуранты дела "Распадской", с 2018 года относятся к преступлениям средней тяжести с неосторожной формой вины.