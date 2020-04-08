Как омское садовое товарищество оказалось под угрозой закрытия

Новости

В Курганской области из-за урагана остались без света почти семь тысяч человек 10:36
Больницу Армянска закрыли с пациентам из-за угрозы вспышки коронавируса 10:35
В "ЕР" предложили увеличить порог ипотеки для кредитных каникул 10:33
Около 200 тысяч россиян смогут стать банкротами бесплатно 10:32
В Совгавани женщина с COVID-19 сбежала из госпиталя и заразила людей 10:32
Морпехи США будут делать защитные маски от COVID из собственных футболок 10:26
В Москве завершено переоборудование больниц для пациентов с коронавирусом 10:26
Генетики описали новый метод лечения рака поджелудочный железы 10:25
В Хабаровском крае на COVID-19 обследовали больше 7 тысяч человек 10:21
В яблоках нашли вещество, способное помочь против рассеянного склероза 10:21
Ученые научились проверять качество озерной воды с помощью фотосинтеза 10:19
Роспотребнадзор: В РФ 7 497 инфицированных COVID-19, около 180 тыс. под наблюдением 10:17
Молочные кухни в Москве продлили время работы 10:10
Сбербанк до мая отменил комиссию за пополнение карт из других банков 10:09
Эпидемия коронавируса в США подорвала боеготовность американских войск 10:07
Почему машины советской милиции красили в желтый цвет 10:05
В регионах ДФО школьникам начали выдать продуктовые наборы 10:04
Отделения "Почты России" продолжат работу 10:02
Фигуристка Алина Загитова в Казани сняла видео о самоизоляции 10:02
На Южном Урале выписаны шесть пациентов, излечившихся от COVID-19 09:57
Житель Забайкалья пойдет под суд за контрабанду 20 слитков золота 09:54
В Тверской области разрешили работать 220 предприятиям 09:54
В "Цифровом деловом пространстве" зарегистрировались 15 тысяч бизнесменов 09:54
Грабители по ошибке украли из НИИ в Бонне сейф с ампулами 09:37
Резкое похолодание ждет москвичей в субботу 09:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 09:15
Проект: В регионах

Хотели по закону, а получили штраф

Как омское садовое товарищество оказалось под угрозой закрытия
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 76(8130)
В редакцию "РГ" обратились за помощью жители омского садового товарищества "Аэрофлот". Из-за изношенных коммуникаций более 800 владельцев участков могут остаться без электричества.
Трансформаторная подстанция буквально опутана проводами, многие садоводы просто воруют электричество. Фото: Наталья Граф/РГ Трансформаторная подстанция буквально опутана проводами, многие садоводы просто воруют электричество. Фото: Наталья Граф/РГ
Трансформаторная подстанция буквально опутана проводами, многие садоводы просто воруют электричество. Фото: Наталья Граф/РГ

Жители "Аэрофлота" пожаловались в прокуратуру на бездействие чиновников. Брошенные электрические сети товарищества на протяжении нескольких лет не могут признать бесхозными. Прокуратура передала обращение в Ростехнадзор. В ходе проверки надзорный орган подтвердил, что объекты электрохозяйства находятся в ненадлежащем состоянии. И обратился в суд ... с требованием привлечь СНТ "Аэроэфлот" к административной ответственности.

Фото: Photoxpress
Садоводческие товарищества переходят в цифровой формат

- Теперь нам грозит крупный штраф или приостановление деятельности, - сетует председатель СНТ "Аэроэфлот" Лариса Бадера. - А у нас и так уже долгов на два миллиона рублей. И никакого имущества на балансе.

При этом более двухсот семей проживают в "Аэрофлоте" постоянно - они прописаны в дачных домиках и не имеют другого жилья.

- Наше товарищество уже давно превратилось в поселок в черте города для переселенцев из деревень Омской области и соседнего Казахстана, - поясняет пенсионер Павел Кравченко. - Приобрести квартиры в Омске многие не в состоянии. Поэтому покупают дачи, устанавливают электрообогреватели и живут здесь круглый год.

Дачные участки для работников нескольких омских предприятий нарезали здесь еще полвека назад. Тогда же сооружалась и немудреная садовая инфраструктура. Коммуникации строили из того, что удалось достать. С тех пор "энергетический комплекс" СНТ "Аэрофлот" не ремонтировали ни разу. Между тем нагрузка на сети значительно возросла - в домах стоят обогреватели, воду качают насосами. А еще у каждой семьи работают телевизоры, стиральные машинки, чайники, мультиварки, микроволновки.

- Электрохозяйство в нашем товариществе находится в плачевном состоянии, - признается Лариса Бадера. - Столбы покосились, некоторые уже практически висят на проводах. Ремонтировать сети нам не на что. Половина садоводов до сих пор не заплатила взносы за прошлый год. Не от хорошей жизни люди живут на дачах. Наша трансформаторная подстанция опутана проводами как паутиной - многие просто воруют электричество.

Из-за ветхости оборудования регулярно случаются короткие замыкания, и только в этом году было семь пожаров.

- Мы живем как на пороховой бочке, опасаясь, что рухнет опора электропередач или замкнет провода, а пожарная машина может и не успеть, - сетует садовод Владимир Фришбутер.

Фото: iStock
В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России "налог на огород"

- У меня двое детей. У одного из них - бронхиальная астма. Ему регулярно нужно дышать при помощи небулайзера, - присоединяется к разговору омичка Галина Чемерилова. - Каждое отключение света для нас настоящая катастрофа.

Ненадежное электроснабжение, изношенные провода и нехватка мощности устаревших подстанций - все это беды не одного "Аэрофлота". Повышенная опасность сетей, большие потери электроэнергии, устаревшие счетчики, а также воровство электричества и неплатежи - такая картина в подавляющем большинстве садоводств области.

- Мы обратились за помощью к руководству Входненской дистанции электроснабжения, к сетям которой присоединен "Аэрофлот", в "Омскэлектро", филиал ПАО "МРСК Сибири", - перечисляет Павел Кравченко. - Но везде нам ответили отказом. А руководство дистанции еще и пригрозило отключить рубильник в случае возникновения неисправности.

Тогда "Аэрофлот" стал первым из садоводческих товариществ в Омской области, которое решило отказаться от собственности на объекты электросетевого хозяйства.

- На общем собрании мы отказались содержать электросети в соответствии с федеральным законом N 35 "Об электроэнергетике", - поясняет Лариса Бадера.

Столбы электропередач так покосились, что могут рухнуть в любой момент. Фото: Наталья Граф

В этом же законе четко прописано, что ответственность за объекты электрохозяйства, собственник которых неизвестен или отказался от права собственности, несут организации, к электрическим сетям которых они присоединены. Но руководство Входненской дистанции электроснабжения, к сетям которой присоединен "Аэрофлот", отказывается обслуживать сети товарищества до тех пор, пока они не будут признаны бесхозными.

Однако чиновники решать проблемы садоводов не торопятся.

- Кировская районная администрация уже почти два года проводит процедуру по сбору доказательств, подтверждающих бесхозность этих объектов, - возмущаются "аэрофлотовцы". - Видимо, так чиновники понимают "дачный" закон, где записано: "органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны содействовать "садоводам" в осуществлении работ по строительству и ремонту дорог, линий электропередачи, обеспечении пожарной и санитарной безопасности".

Кстати

Правительство Ярославской области несколько лет назад запустило уникальную для России программу консолидации и восстановления электросетевого комплекса садоводческих товариществ. Дачники называют ее "спасением". Суть программы - в том, что созданное правительством региона и крупной электросетевой компанией совместное предприятие сначала берет в аренду, а потом на свой баланс электросети садоводств. При этом полностью их модернизирует: меняет опоры, при необходимости монтирует новые трансформаторные подстанции, вместо "голых" проводов протягивает самонесущий изолированный провод большого сечения - так называемый "СИП", а потом обслуживает сети. И все это - за счет тарифа на транспортировку электроэнергии и финансовой помощи из областного бюджета. Однако сибирским дачникам о такой программе пока приходится только мечтать.

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Найденный под завалами после взрыва в Нижегородской области мужчина скончался
Медведев: США пытаются сорвать продление СНВ-3
Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни
Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя