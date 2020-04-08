Как омское садовое товарищество оказалось под угрозой закрытия

В редакцию "РГ" обратились за помощью жители омского садового товарищества "Аэрофлот". Из-за изношенных коммуникаций более 800 владельцев участков могут остаться без электричества.

Жители "Аэрофлота" пожаловались в прокуратуру на бездействие чиновников. Брошенные электрические сети товарищества на протяжении нескольких лет не могут признать бесхозными. Прокуратура передала обращение в Ростехнадзор. В ходе проверки надзорный орган подтвердил, что объекты электрохозяйства находятся в ненадлежащем состоянии. И обратился в суд ... с требованием привлечь СНТ "Аэроэфлот" к административной ответственности.

- Теперь нам грозит крупный штраф или приостановление деятельности, - сетует председатель СНТ "Аэроэфлот" Лариса Бадера. - А у нас и так уже долгов на два миллиона рублей. И никакого имущества на балансе.

При этом более двухсот семей проживают в "Аэрофлоте" постоянно - они прописаны в дачных домиках и не имеют другого жилья.

- Наше товарищество уже давно превратилось в поселок в черте города для переселенцев из деревень Омской области и соседнего Казахстана, - поясняет пенсионер Павел Кравченко. - Приобрести квартиры в Омске многие не в состоянии. Поэтому покупают дачи, устанавливают электрообогреватели и живут здесь круглый год.

Дачные участки для работников нескольких омских предприятий нарезали здесь еще полвека назад. Тогда же сооружалась и немудреная садовая инфраструктура. Коммуникации строили из того, что удалось достать. С тех пор "энергетический комплекс" СНТ "Аэрофлот" не ремонтировали ни разу. Между тем нагрузка на сети значительно возросла - в домах стоят обогреватели, воду качают насосами. А еще у каждой семьи работают телевизоры, стиральные машинки, чайники, мультиварки, микроволновки.

- Электрохозяйство в нашем товариществе находится в плачевном состоянии, - признается Лариса Бадера. - Столбы покосились, некоторые уже практически висят на проводах. Ремонтировать сети нам не на что. Половина садоводов до сих пор не заплатила взносы за прошлый год. Не от хорошей жизни люди живут на дачах. Наша трансформаторная подстанция опутана проводами как паутиной - многие просто воруют электричество.

Из-за ветхости оборудования регулярно случаются короткие замыкания, и только в этом году было семь пожаров.

- Мы живем как на пороховой бочке, опасаясь, что рухнет опора электропередач или замкнет провода, а пожарная машина может и не успеть, - сетует садовод Владимир Фришбутер.

- У меня двое детей. У одного из них - бронхиальная астма. Ему регулярно нужно дышать при помощи небулайзера, - присоединяется к разговору омичка Галина Чемерилова. - Каждое отключение света для нас настоящая катастрофа.

Ненадежное электроснабжение, изношенные провода и нехватка мощности устаревших подстанций - все это беды не одного "Аэрофлота". Повышенная опасность сетей, большие потери электроэнергии, устаревшие счетчики, а также воровство электричества и неплатежи - такая картина в подавляющем большинстве садоводств области.

- Мы обратились за помощью к руководству Входненской дистанции электроснабжения, к сетям которой присоединен "Аэрофлот", в "Омскэлектро", филиал ПАО "МРСК Сибири", - перечисляет Павел Кравченко. - Но везде нам ответили отказом. А руководство дистанции еще и пригрозило отключить рубильник в случае возникновения неисправности.

Тогда "Аэрофлот" стал первым из садоводческих товариществ в Омской области, которое решило отказаться от собственности на объекты электросетевого хозяйства.

- На общем собрании мы отказались содержать электросети в соответствии с федеральным законом N 35 "Об электроэнергетике", - поясняет Лариса Бадера.

Столбы электропередач так покосились, что могут рухнуть в любой момент. Фото: Наталья Граф

В этом же законе четко прописано, что ответственность за объекты электрохозяйства, собственник которых неизвестен или отказался от права собственности, несут организации, к электрическим сетям которых они присоединены. Но руководство Входненской дистанции электроснабжения, к сетям которой присоединен "Аэрофлот", отказывается обслуживать сети товарищества до тех пор, пока они не будут признаны бесхозными.

Однако чиновники решать проблемы садоводов не торопятся.

- Кировская районная администрация уже почти два года проводит процедуру по сбору доказательств, подтверждающих бесхозность этих объектов, - возмущаются "аэрофлотовцы". - Видимо, так чиновники понимают "дачный" закон, где записано: "органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны содействовать "садоводам" в осуществлении работ по строительству и ремонту дорог, линий электропередачи, обеспечении пожарной и санитарной безопасности".

Кстати

Правительство Ярославской области несколько лет назад запустило уникальную для России программу консолидации и восстановления электросетевого комплекса садоводческих товариществ. Дачники называют ее "спасением". Суть программы - в том, что созданное правительством региона и крупной электросетевой компанией совместное предприятие сначала берет в аренду, а потом на свой баланс электросети садоводств. При этом полностью их модернизирует: меняет опоры, при необходимости монтирует новые трансформаторные подстанции, вместо "голых" проводов протягивает самонесущий изолированный провод большого сечения - так называемый "СИП", а потом обслуживает сети. И все это - за счет тарифа на транспортировку электроэнергии и финансовой помощи из областного бюджета. Однако сибирским дачникам о такой программе пока приходится только мечтать.