Карантин не помешал читать вслух на конкурсе и побеждать

Пандемия коронавируса не помешала провести в Иркутской области региональную часть Всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников "Страница 20". 300 заявок, 50 финалистов, строгое жюри - и все это дистанционно.

Организаторы не стали его отменять. Они решили провести полуфиналы и финал в формате телеконференции в интернет-сервисе ZOOM. Теперь победителю Кириллу Шестакову предстоит выступить на конференции "Восток" российского полуфинала, где также онлайн соберутся чтецы от Братска до Южно-Сахалинска.

"Новая реальность стимулирует нас пробовать новые форматы. И мы рады, что все получилось", - говорит руководитель Всероссийского чемпионата Алиса Дригина.

Все, что нужно было участникам и жюри, - это компьютер, планшет или смартфон с камерой и микрофоном. Остальное было так же, как и всегда: к участию допускались победители местных турниров - школы, города и так далее. Из 300 заявленных кандидатов 204 прислали видеозаписи с чтением, из них жюри выбрало 50 полуфиналистов. Точно так же для чтения предлагалась поэзия, зарубежная и русская проза. И так же никто из чтецов не знал, какие тексты ему достанутся.

"Единственное отличие - тексты мы отправляли участникам в секретном чате перед выступлением", - рассказывает региональный организатор Александр Верхозин.

Однако на практике все оказалось несколько сложнее, чем представлялось вначале. В пяти (!) полуфиналах школьники восемь часов подряд читали вслух. Далеко не у всех выдерживала связь - ведь участие в чемпионате приняли старшеклассники со всей Иркутской области - от Байкальска до Бодайбо. Причем не только из райцентров: в географии чемпионата можно было найти отдаленные села и поселки. Участники выходили в эфир из квартир, домов и даже родительских автомобилей - если дома связь была нестабильной.

"Неимоверно сложно было не только собрать 50 участников и 15 членов жюри. Одного из организаторов Михаила Фаустова, например, пришлось поднимать в пять утра по московскому времени, потому что чемпионат начинался в 10 утра по Иркутску. Алиса Дригина подключалась из Барнаула. Нам еще пришлось бороться с огрехами связи. Даже заменять члена жюри. Но чаще - помогать, утешать участников, давать возможность перепрочитать", - комментирует Александр Верхозин.

С другой стороны, как отмечает один из членов жюри, историк Алексей Петров, "Страницу 20" посмотрели более тысячи человек со всей области.

"При всей любви к этому конкурсу, надо признать, что вживую столько зрителей он не соберет никогда, - отмечает Алексей Петров. - И получается, что карантин не только не помешал, он помогу популяризации чтения и чемпионата". Это стало возможно благодаря помощи 160 человек - библиотекарей, педагогов и многих других.

Чемпионом Иркутской области в этом году стал 14-летний Кирилл Шестаков из Братска. Он учится в братском лицее №1 в восьмом классе. Любит живопись, фотографию и читать вслух. Теперь ему надо готовиться к выступлению на конференции "Восток" российского полуфинала.

А от финальную "Страницу 20" организаторы очень рассчитывают провести уже в традиционно формате. Пока же предлагают всем читать. Не обязательно вслух.

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