Власть
08.04.2020 14:28

Карьерные самосвалы "БелАЗ" приступили к работе в Красноярском крае

Шесть 55-тонных карьерных самосвалов "БелАЗ" приступили к работе на Ачинском глиноземном комбинате в Красноярском крае.

Они будут нести вахту на руднике Мазульский. При выборе техники учитывался опыт использования подобных машин на добывающих площадках других компаний.

Фото: Из личного архива
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По прогнозам специалистов Ачинского комбината, новые машины позволят повысить производительность труда и сократить затраты на технологический процесс добычи сырья.

Белорусская техника более экономична по расходу горючего и смазочных материалов, водительские кабины имеют улучшенный обзор и систему управления, оборудованы удобными сиденьями и системами климат-контроля. В 2020 году компания "Русал" планирует приобрести несколько десятков таких самосвалов.

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