Карьерные самосвалы "БелАЗ" приступили к работе в Красноярском крае

Шесть 55-тонных карьерных самосвалов "БелАЗ" приступили к работе на Ачинском глиноземном комбинате в Красноярском крае.

Они будут нести вахту на руднике Мазульский. При выборе техники учитывался опыт использования подобных машин на добывающих площадках других компаний.

По прогнозам специалистов Ачинского комбината, новые машины позволят повысить производительность труда и сократить затраты на технологический процесс добычи сырья.

Белорусская техника более экономична по расходу горючего и смазочных материалов, водительские кабины имеют улучшенный обзор и систему управления, оборудованы удобными сиденьями и системами климат-контроля. В 2020 году компания "Русал" планирует приобрести несколько десятков таких самосвалов.