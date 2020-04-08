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08.04.2020 04:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае число заболевших за сутки увеличилось на шесть человек

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще шесть новых случаев COVID-19. Общее число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось до 18, все они - жители Барнаула.

В оперативном штабе Алтайского края по профилактике коронавируса сообщили, что из шести новых случаев пять были выявлены при проверке контактов с ранее заболевшими, также COVID-19 обнаружили у пациента с внебольничной пневмонией. Один из вновь заболевших - шестилетний ребенок.

По словам Оксаны Артюшенко, заместителя главного врача горбольницы №5, где сейчас размещен госпиталь для коронавирусных больных, в тяжелом состоянии пока только один пациент из ранее поступивших пациентов. "Это пожилая женщина, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но сейчас у нее уже наблюдается положительная динамика. Состояние еще одной пациентки - средней тяжести, а остальные переносят инфекцию в легкой форме", - отметила она.

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- Вновь поступающих пациентов мы размещаем в мельцеровские боксы - это палаты, которые имеют отдельный вход как из инфекционного отделения, так и с улицы. Их привозят на "скорой" и, не проходя в отделение, мы их сразу кладем в отдельные боксы. Если тесты на коронавирус подтверждают наличие инфекции, то размещаем их в общие палаты с ранее заболевшими. А если тесты отрицательные, то оставляем в отдельных боксах для дальнейшего наблюдения, - рассказала Оксана Артюшенко.

Сейчас специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают отрабатывать все возможные контакты как ранее заболевших, так и вновь выявленных пациентов. Кроме того, они проводят обязательную дезинфекцию домом и квартир, где проживают инфицированные.

По данным оперштаба, в Алтайском крае уже обследовано 5826 человек на наличие коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением сейчас остаются 1547 человек, уже сняты с меднаблюдения 3500 человек.

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