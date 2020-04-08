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Язва под ногами

Новосибирский микрорайон построили рядом со скотомогильником
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 76(8130)
Микрорайон Луговой в поселке Марусино под Новосибирском активно начали застраивать в 2012 году - сотню земельных участков выделили семьям из списка льготных категорий. Многодетные, ветераны боевых действий, родители детей с инвалидностью получили возможность поселиться за городом, обзавестись собственным домом, хозяйством. За несколько лет в Луговом выросли десятки домов, но в 2018-м их жильцы неожиданно узнали, что большая часть микрорайона находится в санитарной зоне местного сельхозпредприятия. Теперь люди не могут ни зарегистрировать жилье, ни прописаться, а тем, кто только приобрел участок, отказывают в разрешении на строительство.

- Мы давно хотели жить за городом и в 2014 году купили у многодетной семьи участок. Место нам понравилось, на тот момент никаких ограничений, обременений здесь не было, - вспоминает жительница Лугового Ирина Чараева. - На то, чтобы построить дом, ушло несколько лет, но зарегистрировать жилье не успели - сельхозпредприятие оформило санитарно-защитную зону скотомогильника.

Вне закона оказалось несколько десятков домов и участков - без ввода жилья в эксплуатацию люди не могут даже прописку получить. А без нее и в местной школе детей не оформить, и в поликлинику не попасть. Благодаря усилиям местных властей вопросы со школой и поликлиникой удалось решить, но жители поселка боятся строить дома: а если заставят сносить? Обращения в прокуратуру, к районным и региональным властям ни к чему не привели - отменить ограничения в санитарно-защитной зоне никто не в силе.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Российские фермеры просят разрешить им строить дома на своих участках

- У нас есть санитарные карточки начала 1960-х годов, в которых указано, что на месте скотомогильника было захоронение животных, больных сибирской язвой, но при распределении участков на это никто внимания не обратил, - отмечает представитель регионального отделения ОНФ Ирина Липатникова. - Теперь люди вынуждены жить в опасной зоне, ведь многим пришлось продать в городе квартиры, чтобы построить дом в поселке. По-хорошему, властям нужно бы отменить постановление главы района о выделении участков и понести бремя расходов на возмещение затраченных гражданами средств. У некоторых там стоят кирпичные дома, да и в любом случае стройка - это большие деньги для любой семьи.

Единственной возможностью скорректировать границы санитарной зоны может стать заявление сельхозпредприятия как правообладателя потенциального опасного объекта. Как пояснил "РГ" глава Криводановского сельсовета Александр Павликовский, договоренность об этом была достигнута, но пока вопрос не решен.

- Ситуация в Луговом - действительно, наша беда, - сетует Александр Павликовский. - Мы провели координационное совещание совместно с администрацией района, с представителями животноводческого предприятия, наметили план мероприятий. Руководство компании составило необходимый пакет документов для предоставления в федеральные надзорные органы. Бумаги ушли в Москву еще в прошлом году. Согласно этому заявлению, границы санитарной зоны могут быть сокращены.

Между тем

Споры сибирской язвы могут сохранять жизнеспособность в почве до трехсот лет.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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