В Кузбассе взяли под охрану уникальный уголок природы

"Кокуйское болото" - так называется новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения, созданная в Кузбассе. Это место в Ленинск-Кузнецком районе, недалеко от села Кокуй, открыл в 1980-х известный сибирский ботаник Николай Лащинский, изучавший растительность Салаирского кряжа. Здесь он нашел то, что больше нигде в Сибири не встречается.

- Флора здешних лесов - самая богатая в умеренных широтах, до ста двадцати видов растений на четырехстах квадратных метрах площади. Нигде больше - ни в Америке, ни в Европе, ни на Дальнем Востоке - такого изобилия нет. Здесь встречаются уникальные растения. В частности, очень необычные папоротники, одни листья у которых отвечают за питание растения, а другие - за размножение. Всего лишь два вида таких папоротников можно встретить на юге Сибири, еще два - на севере. Но зато в тропиках их около полусотни видов. Это своего рода "воспоминание" о том, что пять-семь миллионов лет назад в Сибири произрастали тропические леса, - отмечает Николай Лащинский.

Главный научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН неоднократно привозил на Кокуйское болото иностранных ученых-биологов. Гости изумляются: "Нам показывали нечто подобное в Швейцарии, но только издалека!" Немцев поражают леса, растущие на северных склонах степных сопок, - подобные ландшафты в Центральной Европе исчезли еще в десятом веке из-за массовых вырубок.

Но главное богатство Кокуя - сибирские орхидеи. Дремлики зимовниковый и болотный, ятрышник шлемоносный, а также самые крупные в Сибири - башмачок настоящий и венерин башмачок. И есть еще одна, занесенная в Красную книгу, невзрачная, зеленоватая орхидея под названием глянцелистник Лезеля. Ее характерная черта - псевдобульба, которой нет ни у одной из соседок, подтверждает: это очень близкая родственница тропических орхидей. И в Кузбассе ее можно встретить только на Кокуйском болоте.

- У любого ботаника, идущего по нашему болоту, от избытка эмоций буквально подкашиваются ноги, потому что, например, вот эти зеленоватые кочки - аспект осоки поздний - можно видеть разве что в Южном Казахстане или в Альпах, - улыбается Лащинский. - А кустарниковые березки, которые тоже встречаются на этом болоте посреди Кузнецкой котловины, растут обычно в тундре либо высоко в горах. Нигде больше я не сталкивался с тем, чтобы в одном и том же месте обитали и растения, привычные к почве с избытком питательных веществ, и к исключительно бедному субстрату. А здесь есть и триострейник, которому нужна соль, и целая группа растений-хищников. Например, росянка и пузырчатка малая растут на мхах, которые дают им дотянуться корнями до минерального питания. Вот они и вынуждены ловить насекомых и питаться ими, чтобы пополнить запасы солей и фосфора.

Увидеть на кузбасском болоте орхидею - настоящее чудо. Фото: Рашид Шереметов

Чтобы сохранить красоту уникального участка Кузнецкой котловины, где повсюду ведется добыча угля, и было решено создать ООПТ.

- У нас самая высокая плотность населения в Сибири, нужно зарезервировать эти территории, сберечь островки биоразнообразия именно там, где идет интенсивное промышленное освоение, - отмечает директор Кузбасского ботанического сада СО РАН Андрей Куприянов. - Добывать уголь в Кузбассе будут всегда, но недопустимо вкладывать в добычу миллиарды, а в сохранение биоразнообразия - ничего. Нужно уравновесить эти два процесса.

Сначала площадь заказника определили в 530 гектаров, почти семьдесят из которых занимают болота. Но потом решили увеличить до рекордных размеров - три тысячи гектаров.

- То, что вся территория вдоль Салаирского кряжа постепенно уйдет под разработки полезных ископаемых, - вопрос времени. Например, золото у нас и раньше добывали, но делали это щадящим методом, через шурфы. А сейчас используют экскаваторы, - отмечает замглавы Ленинск-Кузнецкого района Петр Мельник. - Вот и предложили: давайте расширим площадь ООПТ вдоль границы с Гурьевским районом. Засомневались, правда: согласуют ли Роснедра? Но в итоге нас ужали только в районе старой разработки золота у поселка Христиновского. Надеемся, что ООПТ хоть на какое-то время станет преградой для уничтожения редких и замечательных уголков природы.

Хищная росянка восполняет дефицит фосфора и минеральных солей, поедая пойманных насекомых. Фото: Рашид Шереметов

Справка "РГ"

В Кузбассе создано 27 ООПТ, три из которых - федерального значения, четыре - местного и 20 - регионального. Площадь последних составляет 15 процентов от всей территории региона. Это максимальный показатель для СФО. Под охраной находится 165 видов грибов и растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области (готовится уже третье ее издание), а также 135 видов животных, включая редких и особо охраняемых. До 2025 года в регионе планируется создать еще 16 ООПТ общей площадью 260 тысяч гектаров.