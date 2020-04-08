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08.04.2020 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске наказали три кафе за работу в период самоизоляции

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске пресекли деятельность трех заведений общепита, которые, невзирая на особый режим самоизоляции, кормили посетителей в помещении.

Фото: iStock
Двух сибиряков оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции

Как сообщили в областном Управлении судебного департамента, Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал на 15 тысяч рублей владелицу кафе-закусочной на улице Военной. Она обслуживала посетителей за столиками, тогда как сейчас разрешена лишь доставка готовых блюд на дом. В помещении не было объявления о закрытии заведения, люди спокойно ели манты, беляши и пили кофе, невзирая на угрозу распространения коронавируса. Факт скопления посетителей был зафиксирован полицией.

Еще два кафе были закрыты на 25 дней по решению Дзержинского районного суда. Оба заведения расположены на Гусинобродском шоссе, здесь также было немало посетителей. Таким образом предприниматели действовали в нарушение указа президента и постановления губернатора о принятии дополнительных мер по защите от ЧС.

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