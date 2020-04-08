В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов

Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев. Работу спасателей осложняют дополнительные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Сегодня спасатели встречают третью волну шторма, который уже натворил немало бед. Жертв, к счастью нет.

- Последствия минувшей ночи: два десятка покореженных машин, более 60-ти сорванных крыш, десятки оборванных конструкций и вырванных с корнем деревьев. Люди не пострадали, - сообщила "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Омской области Юлия Дойникова. - Для борьбы со стихией создано семь мобильных групп спасателей, которые оперативно устраняют потенциально опасные ситуации и последствия стихии.

В круглосуточном режиме в районах области работает персонал энергетиков. Первый удар вчера вечером приняли на себя Москаленский, Марьяновский и Полтавский районы, затем шквалистый ветер пошел дальше. Сорванные крыши зданий повредили несколько линий электропередачи. Рушились сельскохозяйственные постройки - сараи, коровники, уносило ветром ветви и стволы сухих деревьев. Ночью ветер перерос в ураган, сбивая людей с ног. Тем не менее, благодаря слаженной работе бригад, массовых и продолжительных отключений электроэнергии удалось избежать, утверждают специалисты.

- По последним данным, в Омской области временно отключено от энергоснабжения порядка пяти тысяч бытовых потребителей и 20 социальных объектов (среди них - ни одной больницы), - сообщил "РГ" начальник пресс-службы Омского филиала "Россети-Сибирь" Станислав Чернявский. - По данным синоптиков, на регион идет третья волна урагана. В полной готовности к аварийно-восстановительным работам находятся 120 бригад в составе 409 человек и 165 единиц техники. Для поддержания их функционирования подготовлено 178 резервных источников снабжения электроэнергией.