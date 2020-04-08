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08.04.2020 11:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске разработали радиофармпрепарат для диагностики рака желудка

Текст: Наталья Граф (Томск)

Ученым Томского политехнического университета удалось получить радиофармпрепарат для сверхточной диагностики рака желудка по новой для России технологии.

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Радиофармпрепарат состоит из изотопа технеций-99, каркасного белка и связующих соединений. Каркасный белок связывается с рецепторами раковых клеток конкретного пациента, подводя к ним технеций. С помощью гамма-камеры или компьютерной томографии медики очень точно видят расположение злокачественных образований - по технецию.

- После такой диагностики мы можем рекомендовать назначение пациенту персонализированного лечения так называемыми таргетными препаратами, - говорит заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ Владимир Чернов.

В настоящее время радиофармпрепарат для визуализации рака желудка проходит стадию клинических испытаний в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН. Ученые планируют создать линейку радиофармпрепаратов для более эффективной диагностики раковых заболеваний, а затем и для их терапии.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Онкология: как победить рак

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