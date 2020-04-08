Первый в мире музей Иосифа Бродского - дом его ссылки в деревне Норинской - передан в областную собственность и станет филиалом ближайшего государственного музея - Вельского краеведческого. Это решение принято в правительстве Поморья.

А сегодня в Норинской юбилей: музею Бродского исполнилось пять лет. Дату выбирали со смыслом: 8 апреля 1964 года вышел приказ о приеме ссыльного "тунеядца" на работу в совхоз "Даниловский". Позже в этой северной деревушке всего лишь за полтора года поэт написал полторы сотни стихов!

Напомним, долгое время изба была в заброшенном состоянии. Когда начала проваливаться крыша и рухнуло крыльцо, тревогу забили журналисты "Коношского курьера" Любовь и Антон Чеплагины. Семь лет назад по просьбе областных властей к финансированию реставрации подключились представители бизнеса Москвы и Поморья.

Петербургский архитектор Ирина Воинова на общественных началах подготовила проект реставрации, весь процесс курировал друг поэта - специалист по русской деревянной архитектуре Михаил Мильчик, а обстановку комнат возвращали по воспоминаниям профессора Страсбургского университета Михаила Мейлаха, навещавшего Бродского в ссылке три раза.

Проект вдохновил очень разных людей. Наверное, поэтому здесь все пропитано безусловной любовью. В избе воссоздали стиль деревенских шестидесятых: на столе - "летучая мышь чадит", а потолок оклеен районкой выпуска 1957 года, помогавшей поэту бороться со скукой.

На столе - "летучая мышь чадит", а потолок оклеен районкой выпуска 1957 года

Многие вещи здесь - "соглядатаи" ссылки. Велосипед, на котором поэт ездил в Коношу, бачок для проявки фотопленки, практически вся мебель. Часть предметов отреставрирована в центре имени Грабаря, а раритеты, обнаруженные позже в подвале, возвращали к жизни энтузиасты. Вспоминаю, как мы собственными руками, всей семьей очищали от ржавчины "керосинку"... Конечно же, этому наследию нужна профессиональная забота - государственная.

- Мы знаем много примеров, когда на глазах безвозвратно уходили в небытие целые пласты истории. И то, что сделали в Норинской энтузиасты - семья Чеплагиных, жители Коноши, Устьян, петербуржцы, - бесценно. Но когда стало ясно, что ресурсов не хватает, стороны сообща приняли решение передать дом государству, - говорит директор Вельского краеведческого музея Галина Веревкина.

Музеефикация началась, и это многослойный процесс.

- Первый этап - приемка здания в оперативное управление. Будем делать подробнейшую опись имущества. Особенно трудоемкая задача - прием вещей, имеющих художественно-мемориальную ценность, в фонды Вельского краеведческого музея, - продолжает директор. - Одновременно начнем приводить здание в соответствие с требованиями охраны и пожарной безопасности, необходимого температурно-влажностного режима. Уже решено провести маркетинговое исследование, чтобы определить спрос целевой аудитории и получить основу для концепции развития музея на ближайшие пять лет. Разрабатывается ландшафтный проект территории вокруг дома для дальнейшего благоустройства.

Кроме того, по прошествии пяти лет музею в Норинской требуется ремонт: скоро его начнут готовить к 80-летию со дня рождения поэта, которое мир отметит 24 мая - в День славянской письменности и культуры. Тем временем основной туристический поток в Норинскую будет перенаправлен через Вельск, продолжатся также экскурсии из Коноши. Для групповых посещений музей планируется открывать с мая по сентябрь.

- Мы с коллегами сразу же почувствовали удивительное притяжение Норинской, - признается Галина Веревкина. - Сюда хочется возвращаться снова и снова.

Сегодня в Норинской юбилей: музею Бродского исполнилось пять лет. Фото: Татьяна Сухановская / РГ

Прямая речь

Михаил Мильчик, член Союза архитекторов России:

- Передача дома-музея государству - шаг в правильном направлении, очень важный и давно ожидаемый. Я поддерживал также решение передать дом Вельскому музею: его директор - человек инициативный и энергичный. Следующие шаги нужно посвятить судьбе деревни. Возродить ее в старом качестве, конечно, нереально. Но Норинская может стать центром для проведения летних и зимних школ Северного Арктического университета на самые разные темы - филологические, исторические, экологические. Есть хорошая идея создать южное туристическое кольцо: маршрут мог бы начинаться в Вельске, где сегодня есть что посмотреть, продолжаться в Норинской и завершаться в Коноше, где действует библиотека имени Бродского, многое сделавшая для пропаганды его творчества. Нужно также продолжить процесс придания Норинской статуса достопримечательного места.