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По старым счетам

Функционирование ряда ТСЖ оказалось под угрозой
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 75(8129)
Работа десятков петербургских ТСЖ висит на волоске. В каждом третьем товариществе на этот год назначены перевыборы председателя. Срок полномочий многих уже истек. Но в условиях противоэпидемических мероприятий проводить общее собрание в доме попросту опасно. А без обновленных протоколов счета товариществ могут быть запросто заблокированы.

Председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Марина Акимова говорит, что ситуация очень серьезная. В зависимости от уставов перевыборы председателя и членов правления производятся раз в два-три года. У многих председателей срок полномочий истек еще в марте.

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Акимова отмечает, что, согласно третьему пункту 47-й статьи Жилищного кодекса, сначала должно быть проведено собрание в очной форме, а только затем собрание проводится в форме заочного голосования (или сразу проводится собрание в очно-заочной форме).

В современных жилых комплексах число квартир измеряется тысячами, даже в типовой хрущевке проживает не менее ста человек. Встречаться всем жильцам лично и выбирать председателя в нынешних условиях никак нельзя, тем более, что греха таить, практика показывает, что активнее всего в жизни домов участвуют люди в возрасте, те самые, кто сейчас находятся в группе риска по COVID-19.

- Невозможность проведения перевыборных собраний в ЖСК, ЖК и ТСЖ, в которых полномочия председателей закончились или скоро закончатся, приведет к тому, что прекратится финансово-хозяйственная деятельность таких объединений собственников жилья, так как банки приостанавливают полномочия председателей по распоряжению расчетным счетом до выборов председателя на следующий срок, - констатирует Марина Акимова.

Для ТСЖ, да и для всех жильцов, это крайне неблагоприятный сценарий. Многие петербуржцы находятся дома в самоизоляции. Нагрузка на инженерные сети велика. Поэтому в товариществах и кооперативах сейчас кипит работа, главная задача - не допустить аварий. Кроме того, растут и текущие траты, например, при уборке парадных стали использоваться дезинфицирующие средства. Их надо дополнительно закупать.

Важно уже сейчас создать правовые основания, чтобы однажды жильцы многоэтажек не лишились коммунальных услуг

Сейчас Ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ пытается добиться, чтобы полномочия председателей, которые должны были истечь во втором квартале, продлевались бы на срок действия ограничительных мер.

В ситуации пытается разобраться петербургская государственная жилищная инспекция. Пока она ограничилась настоятельной рекомендацией кооперативам и товариществам не проводить очных собраний до 30 апреля.

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В жилищном комитете Петербурга "РГ" сообщили, что ведомство обратилось в Минстрой с просьбой разработать методические рекомендации по проведению общих собраний собственников в условиях непростой эпидемической обстановки. В жилищном комитете также отмечают, что сейчас товарищества и кооперативы могут руководствоваться 47-й статьей Жилищного кодекса, но проводить собрания не в очно-заочной, а исключительно в заочной форме, например, бланки для голосования могут быть разложены по почтовым ящикам. А уведомление о проведении голосования можно разместить на информационных стендах дома.

Могут жильцы дома применять и новые технологии, например, используя для голосования информационную систему ГИС ЖКХ.

Как заочное голосование по бланкам, так и использование ГИС ЖКХ может быть принято как банками, так и надзорными органами.

В жилищном комитете подчеркнули, что в Петербурге пока не было ни одного случая, чтобы банки блокировали счета ТСЖ в связи с непереизбранием председателя. В Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ, в свою очередь, отмечают, что с каждым днем число товариществ, которые продолжают работать на птичьих правах, будет расти и, чтобы не допустить блокировки счетов, важно уже сейчас создать правовые основания, чтобы однажды жильцы многоэтажек не лишились коммунальных услуг.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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