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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уроки карантина

Школы перешли на дистанционное обучение
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 75(8129)
Школы Петербурга и Ленинградской области с понедельника перешли на дистанционное обучение. Региональные чиновники обещают, что задания и оценки будут получать даже те, кто не имеет необходимых гаджетов или устойчивого выхода в интернет. Родители отмечают, что в карантинной ситуации на них хотят переложить ответственность не только за жизнь и здоровье детей, но и за усвоение учебного материала.

Перед началом весенних каникул родителей всех школьников обязали написать заявление о согласии на дистанционное обучение. Во всех заявлениях есть фраза: "ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя", однако в некоторых школах решили перестраховаться и добавить ответственность "за прохождение и усвоение учебного материала".

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- Я эту фразу из заявления исключила, - рассказала корреспонденту "РГ" мама школьника Наталья Царева. - Потому что нам до сих пор не объяснили, как все будет организовано.

В Ленинградской области разработаны четыре модели, по которым может проводиться дистанционное обучение. Основная предполагает организацию учебного процесса с использованием распространенных онлайн-платформ, например, "Учи.Ру" или "Российская электронная школа". Также рекомендовано использование таких сервисов, как электронный дневник и электронный учебник (российские издательства открыли к ним неограниченный доступ), третья модель - это обучение в режиме конференций с использованием мессенджеров, а четвертая рассчитана на случаи, когда техническая возможность получать и отправлять учебные материалы через интернет отсутствует. В этом случае разрабатываются индивидуальные маршруты получения комплекта заданий и обратной связи с педагогом.

Задания и оценки будут получать даже те, кто не имеет необходимых гаджетов или выхода в интернет

В Петербурге за время нерабочей недели все образовательные учреждения были тщательно продезинфицированы, однако учеников на этой неделе они пока тоже не встретят. В детских садах работают только дежурные группы для ситуаций, когда родителям не с кем оставить малыша дома. Кстати, если услугами дежурных групп они не пользуются, то плата за дошкольное учреждение будет пересчитана. В школах организация таких классов не планируется.

Фото: iStock
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Преподаватель английского из частной школы Екатерина Васильева уроки проводит по скайпу, а домашние задания принимает через мессенджеры. Ей в данном случае несколько проще, чем другим "предметникам": для изучения иностранных языков класс делится на группы.

- В скайпе сделали групповые чаты классов, - поясняет она. - У меня еще установлена виртуальная доска Class, но в группе я ее раньше не использовала, не знаю, будет ли работать.

Между тем не все школьники Петербурга сегодня могут учиться через Сеть. Почти 17 тысяч учеников не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет, с помощью которых можно продолжить изучение школьной программы, а склады не располагают запасом нужной техники. Пока с помощью благотворителей удалось найти четыре тысячи планшетов, и в Смольном призывают: "Нужна помощь петербуржцев!".

P. S.

Школьные педагоги-психологи тоже будут работать в дистанционном формате, к ним можно обратиться, если ребенок не в полной мере понимает свою ответственность в процессе обучения, организованного по новым правилам.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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