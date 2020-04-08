Как Северная столица помогает пожилым на самоизоляции

Сегодня в Санкт-Петербурге проживают 801 тысяча горожан старше 65 лет, из них 51 тысяча получают разного рода социальные услуги. Их оказывают 3,5 тысячи социальных работников из 18 комплексных центров социального обслуживания населения (по числу районов города).

Понятно, что многие 65-летние - вполне активные граждане, способные позаботиться о себе сами. И тем не менее их тоже призывают поберечься, сохраняя строгую самоизоляцию.

- У меня ее держать не получается, - признался мне мой знакомец, которому 65 лет исполнилось буквально на днях. - Я живу один, но по многолетней традиции помогаю двум соседкам-старушкам. К одной, слава богу, ходит соцработник, так что о ней душа не болит. А другой я сам покупаю продукты и лекарства. Не часто - пару раз в неделю. Но каждый раз выходя из дому, боюсь, что меня задержит патруль за нарушение режима.

В комитете по социальной политике корреспонденту "РГ" подтвердили: особое внимание социальных служб сейчас направлено на одиноко проживающих петербуржцев старше 65 лет - их порядка 37 тысяч, из которых семь тысяч человек уже получают социальные услуги. Наша главная задача сейчас - помочь одиноко проживающим пожилым, которые не охвачены социальными службами. К этой работе привлечены отделения срочной помощи комплексных центров социального обслуживания населения районных администраций, служба социальных участковых, а также региональный штаб ОНФ по оказанию добровольческой помощи.

Важно, чтобы в этой работе не происходило дублирования, чтобы помощь равномерно оказывалась тем, кто в ней действительно нуждается. Для этого налажен алгоритм взаимодействия между всеми службами и организациями, который позволяет обеспечить необходимыми товарами и услугами пожилых людей, а также - выявить нуждающихся и организовать необходимую помощь им.

На самом деле такое выявление - задача непростая. Да, телефон горячей линии ОНФ 8-800-200-34-11 и "горячий" телефон службы соцзащиты 241-20-57 опубликованы на официальном сайте ведомства. Как, впрочем, и многие другие "горячие" телефоны. Но остается вопрос: все ли пожилые люди так свободно пользуются интернетом, чтобы зайти на этот сайт и узнать номера?

На 801 тысячу пенсионеров города приходится 3,5 тысячи социальных работников и 77 тысяч волонтеров

В этой ситуации надежным помощником оказывается, как оно чаще всего и бывает, "сарафанное радио". Своего знакомца, например, в этом плане сориентировала я.

А когда уточнила у собственной 83-летней соседки, не нуждается ли она в дополнительной помощи, узнала, что ей вполне хватает услуг соцработника. Она же сообщила мне, что всем ее подругам помощь предлагают регулярно: чаще всего - соседи по подъезду, волонтеры. Они же связывают нуждающихся с официальными структурами, если есть такая необходимость. Кстати, по официальным данным Штаба волонтеров, последних в городе порядка 77 тысяч.

Впрочем, чтобы обеспечить услугами всех нуждающихся, необходимо гораздо большее число людей. А потому по решению комитета по соцполитике на работу курьеров сейчас переброшены те сотрудники отделений срочной социальной помощи, которые оказались высвобождены от своих прямых обязанностей вследствие отмены досуговых и прочих массовых мероприятий в центрах соцзащиты.

Помогают в этой работе и почтальоны. Сейчас по распоряжению "Почты России" все пенсии и пособия люди старше 65 лет могут получать на дому - для этого надо просто сообщить о таком желании почтальону или позвонить в ближайшее отделение связи. Там же можно заказать доставку на дом товаров первой необходимости.

Кстати

Работающие граждане старше 65 лет получили право уйти на больничный. Те из них, кто перешел на режим самоизоляции, смогут получить больничный лист с 6 по 19 апреля, сообщает Елена Лиханова, начальник отдела по связям с общественностью Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в стопроцентном размере.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь

.