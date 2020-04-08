В обычной государственной школе № 106 Приморского района четверть века обучение проходит с учетом гендерных особенностей (когда мальчики и девочки учатся в одной школе, в одном и том же здании, но в разных классах). Такая школа - одна на город, и в нее едут перенимать опыт педагоги из других регионов.

Школа имеет высокий рейтинг в районе. Мест в первые классы на всех желающих не хватает. Здесь обычно набирают три-четыре класса. Класс "Д" (в нем только девочки), класс "М" (только мальчики), класс "С" (смешанный). Специального отбора в классы "М" и "Д" нет. Учитывается только желание родителей. Не все родители готовы отдать своего ребенка в раздельный класс и выбирают более привычный вариант.

Что касается раздельного обучения (точнее - обучения и воспитания с учетом гендерных особенностей), то оно проходит по 9-й класс включительно. Но есть общие уроки - физкультура в свободной форме (хореография), эстетическое воспитание. Дети вместе на переменах, у них общие внеклассные мероприятия, в том числе пользующиеся популярностью загородные туристические слеты. Так что мальчики и девочки вовсе не отделены друг от друга. А в 10-м и 11-м классах практикуется смешанное обучение в профильных классах: гуманитарных, технических, естественно-научных. Как и в других школах.

По словам Юрия Старикова, директора школы № 106, идея раздельного обучения в Петербурге была инициативой снизу. Не было директивы сверху, когда администрация города или района решает провести эксперимент на базе какой-то школы. Эксперимент предложили учителя и родители. А идейным вдохновителем и разработчиком проекта стала нейропсихолог Валентина Еремеева, возглавлявшая кафедру педагогики детства Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

Первыми в нашей стране начали эксперимент по введению раздельного обучения педагоги одной из школ города Железногорска Красноярского края. Это был 1992 год. В 1993 году в эксперимент включилась 106-я.

Такая школа — одна на город, и в нее едут перенимать опыт педагоги из других регионов

Идея раздельного обучения базируется на том, что представители разных полов развиваются по-разному. Не только в физическом плане. У них по-разному организованы психические процессы, по-разному функционирует мозг, разные восприятие, выстраивание системы решений, разные эмоциональная реакция, процесс анализа информации и прочее. И в раздельном классе больше возможностей это учитывать.

- Наш опыт показывает: особенно важно раздельное обучение в начальной школе, когда закладывается основа основ. А набирая смешанный класс, мы изначально ставим мальчиков в менее выгодные условия. Биологический возраст девочек на год-полтора опережает возраст мальчиков. У девочек больше развита речь, они более усидчивые, более пунктуальные, больше готовы к учебе, - уточнил Юрий Стариков. - В результате раздельного обучения повышается успеваемость, что особенно заметно у мальчиков.

- Отдельно учить удобнее, интереснее, продуктивнее. Но больше новых идей, новых нестандартных проектов - в классе мальчиков. Девочки все-таки выдвигают идеи более шаблонные, о которых они где-то слышали. Девочки - более эмоциональные, и во время урока в смешанном классе они будут тратить лишнюю энергию на эмоции - потому что у них есть зрители в лице мальчиков. Мальчики совсем по-другому переживают, скрывают эмоции в себе, не показывая это внешне. У мальчиков и девочек разная скорость усвоения материала, разные пики работоспособности. Поэтому уроки в классах "М" и "Д" будут отличаться, - подчеркнула Елена Слобожанинова, педагог.

Педагоги считают, что при раздельном обучении мальчики более трепетно относятся к девочкам. Девочки же становятся более женственными.

Если самих детей, учащихся в раздельных классах, спросить, хотели бы они перейти в смешанный класс, подавляющее большинство (а в младших классах - все) ответят, что нет. Им комфортнее среди "своих".

Вот что можно услышать: "Мальчики мешают учиться. Они балуются, много шумят. Без них нам никто не мешает слушать учительницу", "Нам и без девчонок хорошо. Они все задавалы, вредины, любят давить на жалость. Чуть что - в слезы". Тем не менее и мальчики, и девочки отметили положительные качества другого пола.

Мальчики и девочки постарше говорят еще об одном плюсе раздельного обучения: девочки (или мальчики), которым они симпатизируют, не увидят, "как позоришься у доски", "не можешь перепрыгнуть через козла в спортзале".

Идеи такого варианта гендерного обучения (в одной школе, но в разных классах) находят отклик в регионах. В стране появилось еще несколько подобных школ. Так что эксперимент продолжается.