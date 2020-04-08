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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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КС разъяснил нормы КоАП о штрафах
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Конституционный суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ положения статьи 4.1 КоАП РФ, которая не позволяет назначить юридическому лицу штраф ниже низшего предела за нарушение закона субъекта Федерации, а не только Кодекса об административных правонарушениях РФ. Поводом к проверке послужила парковка на газоне.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Как следует из материалов дела, в 2017 году АО "Российская стекольная компания" из Петербурга была оштрафована в Москве на 300 тысяч рублей за нарушение, предусмотренное статьей 8.25 "Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями" столичного кодекса об административных правонарушениях. Оспорить размер штрафа через суд "РСК" не удалось, так как снижение предусмотрено только за совершение административных правонарушений, ответственность за которые установлена разделом II "Особенная часть" КоАП РФ.

Фото: iStock
КС РФ разъяснил норму закона о сведениях имущественного характера

По мнению заявителя, такая правоприменительная практика противоречит целому ряду положений Конституции РФ, в том числе принципу равенства перед законом и судом.

- Допущенное судом толкование порождает дифференциацию в правовом положении лиц, которая несовместима со статьей 19 Конституции РФ и не согласуется с конституционно значимыми целями возможных ограничений прав и свобод человека и гражданина (статья 55), - указали представители "РСК" в жалобе.КС РФ в целом согласился с доводами заявителя.

КС РФ напомнил, что в 2016 году уже подтвердил возможность индивидуализации административного наказания, что "фактически улучшает правовое положение юридического лица, привлекаемого к административной ответственности". При этом КоАП РФ предоставляет возможность наложения взыскания на граждан и юридических лиц за нарушения, предусмотренные законодательством не только общероссийским, но и законодательством субъектов РФ. Однако статья 4.1 не содержит указания на такую дифференциацию, что противоречит Конституции РФ. Федеральному законодателю предписано исправить данное упущение.

Статья не позволяет назначить штраф ниже низшего предела за нарушение закона субъекта РФ

- Такая дифференциация порождает - в нарушение конституционных принципов равенства и справедливости, охватывающих своим воздействием законодательное регулирование как прав и свобод, закрепленных непосредственно в Конституции РФ, так и прав, приобретаемых на основании закона, - предпосылки для дискриминационного правоприменения, - сослался КС на целый ряд собственных решений.

Дело АО "РСК" подлежит пересмотру.

Власть Право Административное право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Административное законодательство

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