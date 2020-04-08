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08.04.2020 14:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Мастерская" Григория Козлова создала театральное вещание в соцсетях

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский театр "Мастерская" Григория Козлова, как и все, - в самоизоляции. "Но наша работа продолжается, - сообщает пресс-служба. - Мы используем это время как время возможностей!"
Фото: Пресс-служба Театра "Мастерская" Григория Козлова Фото: Пресс-служба Театра "Мастерская" Григория Козлова
Фото: Пресс-служба Театра "Мастерская" Григория Козлова

- Держитесь мужественно, с юмором относитесь, легко… Не бойтесь ничего! - так сказал художественный руководитель Григорий Козлов, обращаясь к зрителям по окончании последнего спектакля перед всеобщим закрытием театров.

Фото: Из личного архива Валерия Баринова
Как проводят самоизоляцию артисты и режиссеры

Креативная команда "Мастерской" восприняла это как сигнал к действию и за несколько дней создала настоящее театральное вещание на сайте театра и в социальных сетях. Неожиданный поворот событий поставил перед театром новую творческую задачу. А за ее решением любой может наблюдать в режиме онлайн.

Первая неделя онлайн-самоизоляции показала, что "домашний театр" востребован и необходим аудитории. Экскурсия по театру от ведущих артистов "Мастерской" Евгения Шумейко и Николая Куглянта набрала 130 000 просмотров, трансляции записей спектаклей смотрят до 120 000 человек в день. 10 апреля можно увидеть спектакль "Старший сын", 11 апреля - "Братья Карамазовы", 16 апреля - "Идиот. Возвращение".

Помимо показа видеозаписей лучших спектаклей "Мастерской" коллектив собрал насыщенную программу из онлайн-трансляций творческих встреч, мастер-классов и концертов. Планируются показы записей театральных капустников, поэтических вечеров, архива старых спектаклей Григория Козлова.

Сейчас запущены новые, атмосферные видеопроекты: "У нас все дома" (путешествие по домам актеров, находящихся на карантине), "Театральная кухня" (актеры делятся своими любимыми рецептами).

Выйдут лекции цикла "Мастерская зрителя": "По ту сторону зеркала сцены" - знакомство с созданием спектакля вместе с художниками-постановщиками, встреча с главным художником театра Николаем Слободяником, лекции педагогов РГИСИ.

Фото: Пресс-служба Театра "Мастерская" Григория Козлова

Готовится цикл бесед о театре с Григорием Козловым. Будут доступны лекции "Мастерской зрителя" в формате подкастов.

Фото: Пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова
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Еще зрителям будет представлен аудиоконтент - аудиоверсии любимых книг в исполнении актеров "Мастерской". Начнут с "Маленьких трагедий" А.С.Пушкина.

Трагедию Шекспира "Ромео и Джульетта" театр разыгрывает сейчас в инстаграме - в 6 постах и 800 комментариях. А на сцене "Ромео и Джульетту" зрители "Мастерской" увидят в следующем сезоне - после выхода театра из карантина Григорий Козлов продолжит репетиции, и уже к концу года нам покажут премьеру.

- Мы остаемся с нашим зрителем близко настолько, насколько это сейчас возможно - на расстоянии вытянутой руки, которая может коснуться экрана телефона, планшета или компьютера, - отмечает пресс-служба театра. - Желаем всем спокойствия и бодрости. Трудности временны и преодолимы, а единомышленники и положительные эмоции нужны всегда. Мы с вами!

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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