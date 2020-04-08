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08.04.2020 11:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все будет хорошо

"Добродомик" изменил формат своей работы, но не оставил подопечных
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 76(8130)
Когда вышло распоряжение о закрытии всех точек общепита, владельцы кафе "Добродомик" Александра Синяк и Евгений Гершевич даже обрадовались.
Каждый день Александра Синяк развозит по 150–200 продуктовых наборов. Фото: Сергей Николаев / РГ Каждый день Александра Синяк развозит по 150–200 продуктовых наборов. Фото: Сергей Николаев / РГ
Каждый день Александра Синяк развозит по 150–200 продуктовых наборов. Фото: Сергей Николаев / РГ

- Подумали: пауза нам на пользу пойдет, разберемся с накопившимися проблемами, немного финансово передохнем, - делится Александра.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Оно и понятно: ведь несколько лет подряд эти предприниматели ежедневно кормили бесплатными - сами они их называют "благодарными" - обедами сотни петербуржцев. На ланч, состоящий из салата, супа, второго блюда и компота, сюда обычно приходят по 300-500 пенсионеров. Зафиксированный рекорд - 714 человек.

Впрочем, уйти в отпуск у благотворителей не получилось. В первый же день закрытия в "Добродомик" позвонили пятьдесят постоянных посетителей. На следующий день - уже сто.

- И мы поняли, что не имеем права бросить на произвол судьбы наших бабушек и дедушек в такое непростое время, - заключает Александра.

Александра и Евгения решили, что продукты на дом своим подопечным будут доставлять еженедельно. Благо телефонная база многих постоянных клиентов "Добродомика" за три года работы сформировалась. Через соцсети бросили клич волонтерам. Уже за пару дней сформировали штаб, который на сегодня четко отладил свою работу.

Те, кто может, помогают продуктами. Те, кто владеет личным транспортом, занимаются развозкой. Кто-то перечисляет в благотворительный фонд "Добродомика" личные деньги. Кто-то приходит, чтобы расфасовать продукты по пакетам.

Набор на неделю включает в себя макароны, рис (или гречку), подсолнечное масло, тушку курицы, банку зеленого горошка, упаковку яиц, килограмм яблок и пачку печенья.

На телефоне всегда дежурит координатор, потому что иногда бабушки просят: "А можно макароны капустой заменить?" Такие просьбы здесь всегда стараются удовлетворять.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Главное требование в развозке - максимальная безопасность. Поэтому все наборы волонтеры доставляют, будучи в медицинских масках и резиновых перчатках. Встречу с подопечными назначают, как правило, у входа в подъезд.

Волонтеры, рассказывая о своих встречах с бабушками, часто сами бывают растроганы едва не до слез: одна пожилая дама, например, вынесла в подарок... куклу. Сказала, ей приятно хоть таким сувениром выразить свою благодарность. Есть уже и первые отзывы пожилых на сайте "Добродомика". Так, Галина Синичкина пишет: "Я отношусь к старшему поколению (83 года) и в связи с текущими обстоятельствами обратилась за продуктовой помощью. Александра сама привезла мне ее. Более отзывчивого человека я давно не встречала. Теперь могу долго ни к кому не обращаться. Даже денег на лекарство сэкономилось".

"Добродоставка добропродуктов без поддержки добролюдей не останется"

"Спасибо вам, - пишет другая подопечная "Добродомика" Нина Закатова. - Теперь у нас все будет хорошо". А на ответ модератора: "Не болеть, не стареть, не хандрить - это приказ!" - рапортует: "Ать-два, левой! Слушаюсь по стойке смирно!"

Доброе слово, необидная шутка многим ветеранам в это грустное время самоизоляции бывает даже важнее, чем продукты. Впрочем, что тут важнее - измерить невозможно. Наверное, самое главное - сохранение в пожилых людях чувства неоставленности, незабытости. А что касается арифметики...

Фото: Архив Елизаветы Ротенберг
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- В один выходной день мы объезжаем по 150-200 адресов, - говорит Александра Синяк. - Сложно ли это? Судите сами.

Стоимость продуктового набора - около 600 рублей (для сравнения: себестоимость одного "благодарного" обеда была 55 рублей). Дополнительных расходов требует развозка. В то же время никто не отменял плату за аренду помещения кафе и коммунальные услуги. А доходам пока взяться неоткуда.

Но Александра, Евгений и их помощники уверены: все эти трудности будут преодолены. В сетях участники проекта и их подопечные не зря пишут: "Добродоставка добропродуктов без поддержки добролюдей не останется".

А мы ведь с детства знаем, что добро всегда побеждает.

Кстати

О трогательной истории "Добродомика" наша "РГ" уже писала. Началась она в ноябре 2017 года, когда супружеская пара владельцев кафе не позволила себе взять с пожилого мужчины двести рублей за обед. Чтобы не оскорбить его чувств, посетителю сказали, что ветеранов здесь в определенные часы кормят бесплатно. На другой день в кафе на бесплатный ланч пришли еще двое пожилых людей. Потом - четверо. Так, в геометрической прогрессии, число желающих бесплатно пообедать выросло до нескольких сотен. В общем, скоро Александре Синяк и Евгению Гершевичу пришлось искать новое помещение, побольше. А потом с помощью волонтеров делать там ремонт.

- За год благодарных обедов пенсионерам поменялись наши взгляды на жизнь, мы пережили много трудностей, когда не было средств ни на зарплаты, ни на аренду, ни на закупку продуктов, - рассказывает Александра. - Да, мы влезали в долги, но поступить по-другому, просто закрыть двери перед бабушками и дедушками уже не смогли... Благодарные обеды пенсионерам стали нашей жизнью.

Важно отметить, что никаких субсидий от города "Добродомик" не получает. Равно как не спрашивают здесь никаких документов, подтверждающих право стариков на получение бесплатного обеда. Позиция в этом вопросе у владельцев простая: раз человек пришел - значит, ему это нужно. Значение имеет только возраст.

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